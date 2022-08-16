疫情｜內地增2368宗本土個案海南佔半　三亞仍處於高位平台波動期

國家衛健委公布，內地昨日（15日）新增2368宗新冠肺炎本土病例，海南省續佔最多，共有1211宗。



內地昨日新增530宗本土確診病例，海南426宗，西藏26宗，浙江17宗，新疆12宗，福建11宗，四川11宗，廣東9宗，陝西4宗，北京3宗，河南3宗，青海2宗，內蒙古1宗，江西1宗，山東1宗，廣西1宗，貴州1宗，雲南1宗，含33宗由無症狀感染者轉為確診病例（浙江13宗，新疆11宗，廣東3宗，四川2宗，陝西2宗，廣西1宗，海南1宗）。無新增死亡病例。

昨日新增1838宗本土無症狀感染者，海南785宗，西藏629宗，新疆248宗，兵團57宗，浙江38宗，江西29宗，湖北11宗，廣東8宗，青海8宗，江蘇4宗，四川4宗，上海3宗，山東3宗，雲南2宗，北京1宗，河北1宗，安徽1宗，福建1宗，廣西1宗，重慶1宗，貴州1宗，陝西1宗，甘肅1宗。

海南方面，三亞市新增的本土病例佔最多，分別有291宗本土確診病例及492宗本土無症狀感染者。

海南省新冠肺炎疫情防控工作指揮部綜合組副組長、省衛生健康委員會二級巡視員杜建偉15日表示，目前三亞疫情仍處於高位平台波動期，新增感染者以管控人群為主。儋州、陵水、東方、臨高、萬寧、樂東6個市縣仍處於疫情發展期，社區傳播風險依然存在。

杜建偉又表示，海南正逐步恢復機場、港口的運力，為滯留旅客返程提供保障。截至8月14日，通過三亞鳳凰國際機場、海口美蘭國際機場離島返程的旅客已有27211人。

新疆衛健委黨組成員胡志春15日表示，目前新疆已緊急採購了一批內地研發的新冠肺炎抗病毒新藥阿茲夫定片投入臨床使用，並在疫情重點城市分別設置了黃碼醫院。