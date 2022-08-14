學者發布上海Omicron疫情期間方艙醫院數據：90%患者10天內出院

上海在3月起爆發Omicron疫情，一度封城，直至6月初才逐漸回復正常生活。近日，有內地學者在學術期刊發表上海早前Omicron疫情期間方艙醫院的數據分析，顯示患者的平均住院天數為7.18±3.05天，90%患者在10天內出院。



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相關研究以專題討論的形式發表在Journal of Infection上，作者來自解放軍海軍軍醫大學、北京清華大學等機構。本研究中觀察的病例來自於上海Omicron疫情期間由上海國家會展中心改建而成的方艙醫院，共錄入165760宗新冠肺炎病例。

研究發現，病例的平均住院天數為7.18±3.05天。50%患者6天內出院，90%患者在10天內出院。與疫情之初的武漢病例相比，Omicron感染者病床周轉率更快。其中20-29歲年齡段恢復最快，平均住院時間6.67±2.75天，而小於10歲的兒童組則需要7.47±3.01天；80歲及以上老年人住院時間最長，需要住院8.42±3.99天。

本研究組獲得了37825宗病例的詳細資料，包括患者來源、伴隨疾病及疫苗接種史等資料。研究發現，有糖尿病或高血壓的新冠肺炎患者需要更長時間才能出院。

研究又指，疫苗接種與否、接種疫苗類型並未顯著影響新冠肺炎患者的住院時間。不過由於方艙醫院僅收治無症狀或有輕度至中度症狀的患者，因此該研究未檢查疫苗接種對降低重症病例或死亡率的影響。