疫情｜上海IKEA突擊封店！顧客尖叫衝擊堵門保安逃離　拒就地隔離

内地疫情近日升溫，上海徐匯宜家商場（IKEA）13日突然傳出全商場臨時管控，現場許多顧客擔心被就地隔離，在門口奮力推擠逃出，影片引發熱議。此外，上海衛健委15日通報，新增本土新冠肺炎確診病例1例和無症狀感染者5例。



内地社交軟體14日流傳影片，上海IKEA徐匯店13日傍晚突然臨時封閉，不少消費者設法衝破警衛封鎖、強行離開賣場。影片顯示，許多顧客茫然無措聚到出口，有人拿好結完帳的商品，匆匆忙忙離開商場，眼見商場工作人員關上大門，顧客尖叫並奮力推開大門，逃離商場，否則就要面臨就地隔離。

有上海網民在微博上完整記錄過程，他表示，接到通知心情先是涼到底，然後平復心情，井然有序地排著隊，於凌晨零時40分搭上大巴，和其他人一起等著被送入安置點，並於凌晨2時45分熄燈睡覺。

上海宜家流調警告封鎖商場，眾人齊心協力衝破保安堵門成功逃亡。（Yotube影片截圖）

上海市衛健委副主任趙丹丹14日通報，新增1名無症狀感染者，而徐匯宜家臨時管控，就是因為這名從拉薩返回上海的6歲無症狀感染者，他的活動軌跡涉及徐匯區宜家，根據國家和上海市疫情防控有關規定，對徐匯宜家涉及到的相關區域和人員實施兩天閉環管理和五天健康監測。排查情況如無異常，商場將恢復正常營業。