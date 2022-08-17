疫情｜內地增2888宗本土個案海南佔逾半　廈門疫情涉BA.2.76

國家衛健委公布，內地昨日（16日）新增2888宗新冠肺炎本土病例，海南省續佔最多，共有1663宗。



內地昨日新增566宗本土確診病例，海南482宗，浙江35宗，西藏16宗，廣東9宗，福建8宗，陝西6宗，四川4宗，青海2宗，北京1宗，江蘇1宗，山東1宗，雲南1宗，含33宗由無症狀感染者轉為確診病例（浙江21宗，西藏5宗，廣東3宗，四川2宗，山東1宗，海南1宗。無新增死亡病例。

昨日新增2322宗本土無症狀感染者，海南1181宗，西藏670宗，新疆307宗，兵團56宗，浙江22宗，江西18宗，青海13宗，江蘇10宗，陝西10宗，湖北6宗，上海4宗，四川4宗，雲南4宗，山東3宗，重慶3宗，內蒙古2宗，河南2宗，廣東2宗，廣西2宗，北京1宗，貴州1宗，甘肅1宗。

海南省衛健委副主任李文秀16日稱，海南省新增報告病例數持續高位波動，社會面發現病例比例持續下降，疫情總體可控，正處於膠著對壘關鍵時期。

李文秀又表示，目前洋浦新都工業園方艙醫院2360張床位和三亞第三方艙醫院2000張床位交付使用，三亞第四方艙醫院開工建設，海口第五方艙醫院已啟動建設。

福建16日新增本土確診病例8宗，均在廈門市。當局表示，本次疫情中，病例傳播能力很強，已經導致多名密接人員或同時空暴露人員感染。廈門市疾控中心對病毒基因組測序結果顯示，病毒分型為Omicron變異株BA.2.76。根據國內外公開信息，該變異株是比Omicron變異株BA.5傳播力更強的毒株亞型。