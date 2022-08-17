抖音、淘寶等科企據報向當局上交演算法　外媒稱前所未有

據外媒報道，中國科技巨頭如阿里巴巴、字節跳動、騰訊等，首度將旗下部分服務的網絡演算法細節資料交給中國監管機構。

報道指，這些涵蓋用戶喜好內容細節以及決定看到內容順序的安排，普遍被視為各公司的商業機密，如今流入政府手裏，顯示當局正加大監管。



法新社報道，負責監管網絡的中國網信辦12日公布了30種演算法表列，並在一份聲明中表示會定期更新該列表，防止資料遭到濫用。相關公司使用這些演算法來搜集用戶資料，並促銷內容與服務。

美國財經傳媒CNBC形容，中國建立演算法註冊系統，與中國監管機構分享公司的演算法機密，此舉是前所未有的。美國及歐洲聯盟（EU）迄今都未推行這種法規，即便歐洲議員們正就人工智能（AI）使用規定進行辯論。

阿里巴巴。（資料圖片）

列表中包括阿里巴巴旗下網購平台淘寶，其演算法利用用戶的數碼足跡、搜尋紀錄向用戶推薦產品與服務；字節跳動旗下的抖音，則是重點利用用戶對那些內容點擊、留言、讚好或負評，來作為評估興趣取向的關鍵。

該列表還包括微博、美團、優酷、快手、百度、小米、微信、騰訊、天貓、鳳凰網等。

全球各科技公司都會嚴密保護自己的演算法，將此視為商業機密，但中國今年3月公布規定，強制各公司向當局交出演算法，以防這些公司濫用數據、侵犯用戶私隱權。

香港大學法律學院副教授張湖月表示，中國3月發布的新規定要求各公司，不得從事可能威脅到國家安全、社會穩定或鼓勵過度沈溺行為的活動。他稱，規定載明，服務供應商必須經常自我評估，以確保遵守規定，並將紀錄交給相關當局。