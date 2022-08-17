上海消費券第一輪將發放　網上報名搖號　中籤獲價值100元半價券

8月17日，上海市商務委副主任劉敏詳解上海電子消費券發放方案，採網上報名搖號，分三輪，每人每輪可報名一次。

第一輪中籤者每人3張折價券，共100元（人民幣．下同．約合139港元），分別是消費100元折50元券及兩張消費50元折25元券。換言之，使用第一輪消費券，可以用100元現金買到200元商品。



上海市商務委透露，為推動《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》促消費相關政策實施，加快提振消費信心，促進消費回補，該市將發放「愛購上海」電子消費券，在2022年8月下旬至11月下旬期間分3次發放。第一輪消費者報名時間8月20日至22日，發放時間8月26日，使用期限為20天。

全市每12人約有1人可得 價值約香港7%

據《澎湃新聞》報道，電子消費券分3批獨立報名發放。上海市政府專項資金共投入10億元，第一輪2億元，第二輪5億元，第三輪3億元。第一輪上海電子券8月26日發放。消費券面向年滿18歲的在滬消費者，即參與活動報名時使用設備的地理位置實時定位在上海市。

疫情衝擊上海，今年3月19日，上海昔日時尚旅遊消費地標徐家彙商圈街景陷入沉寂。（視覺中國）

假設資金全部用於消費券面額，估算第一輪約有200萬人可獲消費券，而根據2021年年末的人口調查數據，上海常住人口約2489萬人，不計臨時在滬逗留的旅客，全市每12人約有1人可抽到該券。

至於第一輪中籤者可獲的消費券總額共100元（約合139港元），約為2022年8月7日香港發放的最新一期消費券（2000港元）的7%。

「愛購上海」電子消費券適用符合條件的零售、餐飲和文旅行業網上及實體參與活動的商戶，可與商戶、電商平台各類優惠疊加使用。消費者可在支付寶、微信、雲閃付3個支付平台報名領券。