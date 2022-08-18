廣州南沙發布「1+3」新政　港澳居民免徵個稅超港澳稅負部分

撰文：陳進安
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自國務院6月14日公佈《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》（下稱《南沙方案》）以來，南沙不斷創新實踐，加快推動各項政策落地落實。周三（17日），南沙區舉辦「共建高水平對外開放門戶南沙外經貿政策」主題新聞發布會，發布「1+3」專項政策，對港澳居民免徵個稅超港澳稅負部分。

在「1+3」新政中，「1」指落地港澳居民個人所得稅優惠，根據《財政部 稅務總局關於廣州南沙個人所得稅優惠政策的通知》，提出從2022年1月1日至2026年12月31日在南沙區全域推行，對在南沙工作的港澳居民，免徵其個人所得稅稅負超過港澳稅負的部分，標誌著《南沙方案》提出的港澳居民個人所得稅優惠政策正式落地實施，這也是《南沙方案》首個落地的重大政策。

而「3」則指推出《廣州南沙開發區促進外商投資企業發展扶持辦法》、《廣州市南沙區2022年穩外貿政策措施》、《廣州市南沙區建設進口貿易促進創新示範區的政策措施》外經貿發展系列政策，推動外資外貿保穩提質，增強外經貿發展韌勁和後勁。

發布會現場。（澎湃新聞）

據介紹，與過往出台的粵港澳大灣區個人所得稅優惠政策相比，次在南沙落地的港澳居民個人所得稅優惠政策主要有3個特點。一是優惠對象覆蓋全體在南沙工作的港澳居民，範圍更廣。二是對在南沙工作的香港居民，其個人所得稅稅負超過香港稅負的部分予以免徵；對在南沙工作的澳門居民，其個人所得稅稅負超過澳門稅負的部分予以免徵，對標明確。三是南沙後續將根據國家和省的要求，通過制定優惠政策實施辦法、申報指南和工作指引，進一步明確來源於南沙所得的界定辦法、享受優惠的身份條件、個人稅負的計算方法等事項，最大程度方便港澳居民申報辦理，路徑清晰。

另一方面，是次出台的穩外貿政策，著重從暢、穩、降、保、拓五方面打出組合拳，推動外貿保穩提質。其中，「暢」即暢通物流堵點痛點，設置最高200萬元（人民幣．下同）的粵港跨境運輸通道補貼，最高50萬元的粵港澳跨境貨運作業點疫情防控補貼，以及最高200萬元的航空貨站進出口補貼。「穩」即穩住生產鏈供應鏈，設置最高超200萬元的引鏈補鏈獎，一次性20萬元的「全國供應鏈創新與應用示範企業」稱號獎勵。

而「降」即幫助企業降本增效，設置最高1000萬元的設施改造補貼，最高150萬元的租賃場地補貼，以及最高30萬元的溯源中心補貼。「保」即保市場主體，適度提高企業風險容忍度，設置50萬元的關稅保證保險補貼，最高可達100%保費的出口信用保險補貼，並增加資信調查費用80%的扶持；設置最高50萬元的自主品牌出口扶持，最高100萬元的保加工貿易主體補貼。最後「拓」即鼓勵企業抓訂單、拓市場，設置最高500萬元的外貿增長獎，設置最高50萬元的展會補貼，設置最高200萬元的重點品類進口獎。

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