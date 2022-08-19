因薩德事件遭消費者抵制　韓國樂天關閉最後一間分店全面撤出內地

樂天集團8月18日表示，董事會7月通過出售成都樂天百貨的決議，該百貨是樂天在內地最後一家百貨門店，樂天將完全撤出內地市場。《韓聯社》引述相關人士表示，目前公司正推進出售股權，收購方及細節尚未敲定。



據了解，樂天2008年進入內地市場，在天津、成都、瀋陽等地開店。在2017年，樂天因韓國部署薩德導彈系統而遭內地消費者抵制，此後樂天經營受挫，各門店陸續關閉，至今只剩成都門店。



2017年「薩德部署事件」發生後，韓國樂天集團遭到中國消費者抵制。（路透社）

樂天集團是韓國五大集團之一，曾在世界500強排名第28位，據韓國《朝鮮日報》報道，樂天集團於1994年進軍中國市場。此後樂天瑪特、樂天百貨等主要子公司均在中國成立合資企業，2008年其後在天津、成都、瀋陽等地擴展店面。

2012年，樂天集團在上海成立中國總部，樂天控股、樂天購物、樂天化學分別持股70％、15％、15％。樂天集團會長辛東彬更制定2018年銷售額達200萬億韓元、成為亞洲十大企業的經營目標，並將中國作為核心戰略市場。

2016年，駐韓美軍使用樂天所屬地塊部署「薩德」後，樂天在華業務受阻，2017年部分中國消費者發起抵制樂天的運動，要求樂天「滾出中國」，樂天在華各項業務陷入癱瘓，業績大幅下滑。3月韓國SBS電視台周三報道指，樂天集團「徹底放棄對中國市場的迷戀」，即將關閉位於上海的中國總部，並加大對東南亞地區國家的投資。

2017年2月26日上午，吉林江南樂天瑪特超市前，逾20人拉起抗議布條。（西陸網）

中國外交部當年亦針對事件指，中方歡迎外國企業來華投資興業並始終尊重和保護外國企業在華的合法權益，但外國企業在華經營成功與否，要由中國市場和中國消費者決定。此外，國家旅遊局亦曾發布韓國旅遊提示，提醒中國公民，清醒認識出境旅行風險，慎重選擇旅遊目的地。