《尚食》再掀中韓罵戰　一文看清劇中漢服由來　還原度高得驚人

大家還記不記得2020年10月末開始的那場「中韓罵戰」？大型搭配遊戲《閃耀暖暖》開放韓國服務器，但是在首個限時活動套裝上加入了不少中國傳統元素，被韓國網友逮著機會口出狂言「漢服來源於韓服」；插畫師old先在twitter上發了一組參考漢服走秀、史料以及電影《繡春刀》、《龍門飛甲》劇照的古風漫畫，被韓國網友噴「抄襲韓國文化」。同樣身陷罵戰的還有于正，當時於正為自己新劇《尚食》中男主角的自拍正名「這是妥妥的明朝漢服」被韓國網友掛了，隨後他直接在ins上直接硬剛，放出史料圖片，引來了新一波的罵戰！總之一句話總結：韓國網友偷文化，中國網友據理力爭寸步不讓！



前段時間，曾是「中韓輿論漩渦」之一的《尚食》開播了，不瞞大家，早在當初日站君就對這部劇的服化道相當期待，今天我們就來看看有什麼驚喜之處！

不止沒抄韓服 還可謂是近年還原度最高神劇 一個圖輯看清劇中漢服出處▼▼▼

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既然是古裝劇，尤其是很多人都會跟韓服混淆的明代漢服，那我們就先把目光聚集在服化道上。首先是男主角朱瞻基，經過2020年的衝突，不少人也知道了，「大帽」是咱們的傳統服飾。有山東省博物館藏的魯荒王墓出土明代大帽文物實物為證，會更有說服力一些。劇中有一幕他頭戴九旒冕，身著袞冕，這一形象參考了《岐陽世家文物圖像》中的明代隴西王李貞和岐陽王李文忠冕服像。咱就是說，視覺上和史料圖片很接近了！

還有經常能在劇中看到的形象，頭戴折檐帽，身上的服飾是曳撒，最典型的特徵就是右衽交領，上下衣相連。咱來介紹一下，曳撒本叫質孫服，是元朝的服飾，它的讀音來源於「一色」的變音，明代建立後質孫服就稱作明代曳撒服，通常會和貼裡、 比甲來做搭配。這樣跟《明宣宗行樂圖》中的服飾對比一下就更清晰了！曳撒後來和漢服特點進行融合，還開創出了其他形式，比如飛魚服。飛魚服是明代賜服之一，至於「飛魚」的理解不是字面意思，記載中「飛魚類蟒，亦有二角」，所以飛魚紋是蟒形而魚鰭魚尾的飛魚類蟒。

視角來到女主角這邊，女主角的衣著是交領襖裙，中間則是方形補子；髮髻是明朝的「狄髻」，髮飾有花鈿和頂端的頂簪，雙耳戴著耳環。同樣是跟古畫一比較大家就能看出來還原程度了。這一套則是交領襖裙搭配比甲，髮飾上多了中間的「挑心」，首飾越來越齊全了！在女官的身上還能看到女式圓領袍，同樣是狄髻。在《尚食》中我們還能看到皇室的常服，用雙鳳翊龍冠，身著大袖衣、水紅背子，極盡奢華！當然這部劇的服化道也不是完美的。比如最明顯的就是女性頭飾中的頭須太寬了，看起來真的很像朝鮮族的唐只！再比如出現了很明末才有的翼善冠、雙龍戲珠發冠。不過總的來說，這部劇的服化道已經讓形制黨很高興了！做不到百分百還原，但成為近年來服飾最還原的明劇還是可以的！

下面我們再來看看劇中的靈魂——飲食……

專程到景德鎮定製餐具 點圖看看《尚食》同樣考究的眾多美食▼▼▼

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這個得說在前面，《尚食》的團隊為了不同菜系尋找了對應的大廚，其中就有師從國宴大師林述巍的馮偉，負責劇中麵點製作的師傅也曾有國宴製作經歷。有《齊民要術》中就記載的「烤乳豬」，看圖都能想像到，色如琥珀、外皮香脆、肉質細嫩，甚至脂肪都滲著奶香，極其考究。「蓑衣黃瓜」，用蓑衣花刀切成極薄的片，整根黃瓜卻能連續不斷，這是視覺上的欣賞；混著芝麻香氣的黃瓜，清脆可口還是一堆葷腥裡的解膩好手，這是味覺上的享受！還有日站君最感興趣的「醉棗」，用高度白酒浸泡密封儲藏後的棗子，色澤鮮亮誘人，而且聽這個名字都能想像到，是濃郁的棗香中帶著醇厚的酒香，這個可太想吃了！不過這當中，最費事、費時的當屬《輞川圖》冷盤。果蔬被雕刻成祥雲、山川閣樓，粉類做瀑布溪流，脯肉當房上瓦。據說，這道菜是六七個雕刻師傅，每天十幾個小時，花了整整7天才完成的！難怪呢，這麼細緻的作品在視覺上帶來的震撼性，每一幀都讓人心動！除了這些我們看到的菜品，據說劇中光是有名字被展示出來的菜品就有200多道，而實際上做出來的更是多達1000餘道菜品！

團隊不僅僅是美食上下了功夫，為了讓器物與美食相匹配，《尚食》的美術指導團隊早早就開始了器具的尋覓和定製。他們先後前往景德鎮的瓷器廠、山西的敲銅工藝廠做定制，因為對於美術團隊來說：「從質地到造型到色彩，如何凸顯美食，讓觀眾看了更有食慾，是交給我們的考驗」。古色古香的器皿，與幾百年前的明朝菜單，二者配合的相得益彰！在拍攝上，《尚食》可以說是很尊重美食了！美食指導馮偉曾在中國青年報的採訪中透露：「拍攝的時候天氣很冷，從烹飪現場到錄製現場，還有幾十米的路。我們就把菜品裝到蒸籠裡，用最快的速度送到現場，確保每道熱菜都有熱氣。」而麵點的製作週期更長，需要提前一天準備好所有材料，但是現場用的餃子、包子等所有麵食，沒有一個是來自市場，都是自己手工製作的。在拍攝美食時，劇組選用了百毫米微距鏡頭與探針鏡頭。這麼說大家比較難理解，簡單說就是《尚食》的拍攝鏡頭也是《舌尖上的中國》等等美食紀錄片的拍攝工具之一。看餓了看餓了，這員工餐也太好了吧！不過對於觀眾，這可就是「深夜食堂」了，減肥的人默默流下眼淚！

千年文化博大精深 我們任重道遠

當然，我們在談論這些的時候也有很多人在想：作為一部影視劇，為什麼不在劇情上下功夫，而是琢磨這些服化道等等方面。劇情問題在這裡就不討論了。日站君私以為，古裝劇雖然不是歷史劇，但如果服飾不講究，更有甚者各朝代混搭的話，看著違和感還是很強烈的，而且還會影響到觀眾。簡而言之，服化道需要熱度，因為這一定程度上會促使觀眾了解到更多的傳統文化，比如服飾文化、飲食文化，所以日站君個人認為，這部劇單從服化道層面和美食層面上來講是有內容的。當然還有更重要的一點：真希望通過影視劇強大宣傳力後，能有更多的人認識傳統服飾，不要再看見明製漢服叫韓服、看見交領叫和服了！這樣的劇，以後要再多一點，更多一點，並且要積極走出國內，給海外的人們也都看看！

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