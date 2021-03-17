中韓論戰掀起「漢服日」倡議　傳統衣著何時可擺脫「戲服」印象？

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-03-17 19:05

日前中國大陸舉行全國兩會，會上關於節日、假日等討論建議，受到大眾的關注。比如全國人大代表、湘繡非遺傳承人成新湘認為，漢服為中華民族文化的載體之一，建議將每年農曆三月初三定為「中國漢服日」。這項提議一出受到許多討論。已經出圈、形成產業鏈的漢服復興運動，似乎前景大好，但仍有民眾將其視為「戲服」，究竟漢服未來發展還需要克服哪些問題呢？

日前，有遊客身着漢服在武漢東湖櫻花園內賞花留影。（新華社）

網友如何看「國家漢服日」

建議設立「國家漢服日」的提議，很快地衝上微博熱搜。這是由於中韓網友在明制漢服、韓服間的論戰，已擴大、上升到各個層面。許多中國網友發現傳統的木結構建築以及榫卯營造技藝、丹青、中國結等，通通都被韓國申遺；且近年中國漢服同好者辛苦考究、還原出來的唐制齊胸漢服，竟被韓國人盜圖寫上「韓新羅、三國時期的貴族婦女裝扮」。

不只如此，還有大批韓國網友在維基、百度等各大網絡百科上，竄改中國歷史等詞條，如寫：「蠶絲是韓國人發明」、「中國自古為韓國的屬國」等。這一連串源自2020年11月的中韓網絡論戰，讓不少中國年輕人，其心態上陷入文化快被韓國「偷」走的恐慌，因此對於人大代表的「漢服日」提議，都相當支持。

但也有網友認為，漢服只不過是特定群體的愛好，本為青少年的另一種Cosplay，大可不必將其上升到國家節日的高度。還有部分網友建議，因中國是多民族國家，文化方面歷來是多元包容，認為「漢服日」應改稱「華服日」，或「傳統服飾日」可能會更妥當。

不過，出乎許多人意料地是沉浸漢服圈多年的同好們，卻對「國家漢服日」的建議持反對態度。他們認為，與其定個節日要求每個人都在那天穿漢服上街，倒不如推行穿漢服過節，逐步讓漢服日常化、與傳統節日結合還比較實際。

漢服老是被認作「戲服」 根源竟是「滿清」

但是要將漢服與日常生活結合，仍舊有其難度，例如先前有夫妻穿漢服到民政局登記，卻被工作人員以「戲服」為由遭到拒絕。對於現在已經廣為人知、日常都能看到的漢服，還是有民眾將其與「戲服」畫上等號，其實是有歷史原因的，而這與從滿清入關後，推動的剃髮易服有關。

由於清廷的剃髮易服政策，漢人男性的服裝儀容發生很大的變化，也導致冠禮消失。（微博@風聞社區）

早在努爾哈赤（1559－1626）所建立的後金（1616－1636年），便有對統治下的異族男性強制要求剃髮的政策。順治元年（1644），滿族入關建立清廷，為方便統治、鞏固政權、同化漢人等原因，於來年頒佈《剃髮令》，要求漢人男性於10天內剃髮，表示歸順朝廷。

後又頒佈：「凡投誠官吏軍民，皆着薙（也通剃字）發，衣冠悉遵本朝制度」的《易服令》，兩者合稱「剃髮易服」。由於誕生於戰國、西漢時期的中國天下觀，首重「華夷之辨」，即以血緣、地緣、衣飾禮儀文化作為文明與野蠻的判定標轉。可想而知，剃髮易服遭到了漢人強烈的抵抗，清廷為此發動「江陰八十一日」、「嘉定三屠」、「揚州十日」等殘酷的屠殺鎮壓。

從此，民間便謠傳有「十從十不從」即：「男從女不從、生從死不從、陰從陽不從、官從吏不從、老從少不從、儒從而釋道不從、娼從而優伶不從、仕宦從婚姻不從、國號從官號不從，役稅從文字語言不從」。從此漢服僅存於戲曲，200多年來以舞台服飾的樣貌示眾，導致今日大眾一看到漢服，就覺得是「唱戲的」。

漢服該如何回到日常生活

漢服復興運動，目的在於如何讓漢服重回民眾的日常生活。那麼首要做的事情，便是將其去戲劇、戲曲化，這也是為何漢服同好多把古裝劇戲服、影樓裝排除在漢服之外的原因之一（另一原因是戲服不夠考據）。

漢服要如何回到日常，可以先從婚喪喜慶、傳統節日，如花朝節、上巳節、端午、中秋等，穿着漢服過節，以此逐步重建出各個場合中漢服應有的服裝體系。有評論認為，只有成為人們日常生活中穿的衣服、不再被視為表演服，漢服才算是成功復興。

年輕民眾身體力行將漢服融入日常生活。（中新社）

中國大陸的漢服同好在「國家漢服日」這一看法上，除了支持、反對外，還有不少排斥商業資本的聲音，部分網友留言「嘴裏喊着漢服，腦子裏全是生意」、「不希望漢服成了資本的撈錢工具」等，不願有未經考據而打着「漢服」旗幟的商家賺錢。但其實回顧漢服運動從小眾、出圈到形成產業鏈，在考據、還原服飾的過程同時，其實商業資本早已參與，否則如何成為年輕人的流行？漢服在「出圈」的同時，也面對更多的考驗。

由此可知，「出圈」的漢服還有許多需要解決、處理的難題，但能夠開啓討論就是好的開始。相信這場來自民間的漢服復興運動，將會持續帶動起諸多被現代人遺忘的文化傳統，只要中國自己重新拾起、正本溯源，便不用害怕會被搶走。

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