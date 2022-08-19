柬埔寨詐騙｜國台辦：台灣同胞是中國公民　海外遇困可向使館求助

台灣有人蛇集團以高薪誘騙受害者到東南亞工作，有受害者到埗後慘遭暴力對待，甚至被囚禁，限制人身自由。

在北京，國台辦在今日（19日）舉行的例行記者會上表示，在海外的台胞遇到什麼困難，都可以及時聯繫中國駐外使領館尋求幫助。



被問到如何評論「台灣民眾遭誘騙赴柬埔寨工作被囚禁、毆打事件，引發島內民眾對民進黨當局的不滿，島內有人試圖甩鍋大陸」，以及「島內民眾希望大陸能夠協助救援，大陸方面是否會提供協助」時，國台辦發言人馬曉光指，台灣同胞是中國公民，「維護台灣同胞合法權益是我們的職責所在。」

馬曉光說，長期以來，大陸始終高度重視維護海外台灣同胞的安全和正當權益，從提供領事證件服務，到協助處理外國涉台民事糾紛及經濟、刑事案件，到遇重大緊急事件撤僑等，祖國都是他們的堅強後盾，為他們排憂解難。在海外的台胞遇到什麼困難，都可以及時聯繫中國駐外使領館尋求幫助。

馬曉光稱，民進黨當局對台灣民眾維護正當權益的呼聲態度消極，甚至企圖編造謊言、甩鍋大陸，充分暴露他們不把台灣民眾的生命安全、利益福祉放在心上，凡事搞政治操作、煽動對立、欺騙民眾的一貫伎倆。