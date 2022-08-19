柬埔寨｜當地華人揭同胞被困：人販賺2萬美元　集團豪言供養警察

近期大量台灣和香港民眾被以「高薪就業」騙到東南亞後遭禁錮凌虐，震驚網民。微信公眾號營運者「阿龍」曾在今年初爆料一名大陸男子在柬埔寨被當「血奴」，引發熱議，但柬埔寨政府當時表示事件純屬編造，中國使館及官媒央視也作了類似表態。

「阿龍」接受01記者訪問表示，血奴事件確為虛構，但「園區的罪惡和黑暗不是虛構，血奴事件相當於掀開了網投的黑暗縫隙」。

「阿龍」今日（18日），在公眾號發文《柬埔寨的綁架販賣嚴重的程度已經超乎你的想象，揭露這伙綁架販賣同胞的人渣。》，揭露中國籍人士在當地遭人口販賣的血淋淋案例。《香港01》獲「阿龍」授權轉載，內容有刪改，小標題為編者所加。



每天接數宗求助：遍體鱗傷不敢報警

現在一提到柬埔寨的綁架販賣大家好像都不覺得奇怪了，為甚麼，因為這裏每天都在發生着，現在每天至少接到幾宗被綁架販賣的求助訊息，很多人都被賣到了詐騙園區裏，他們沒有人身自由，而且有的人已經被打得遍體鱗傷，他們不敢報警求救，也不敢逃跑，只敢偷偷的聯繫中國的某些部門，因為他們經歷了多次的販賣，已經不敢輕易去相信別人了，但是他們始終相信在柬的中國機關部門，只敢跟他們發去求救訊息，祈求着自己早日能被營救出來。

今天我們就簡單的講述兩宗中國人在柬埔寨被綁架販賣的求救歷程吧，先說說小張（化名），關於小張的事情我們還只能簡單說說，因為截止到今晚，他仍被囚禁在金邊某個詐騙園區裏，而且，不僅僅是被囚禁，小張現在隨時都有生命危險。

（阿龍提供）

報警後被「主管」暴打：警方靠我們養 你是傻B啊？

小張來柬埔寨不到一年，他之前是在金邊一間工廠裏上班的，大家也都知道，金邊有很多中國人開的服裝廠，小張就是在一間服裝廠打工。因為疫情的原因，工廠裁員了，小張也失業了，於是在朋友的介紹下，他來到了波貝（Poipet，香港譯「波別」），當時介紹他工作的人說了，波貝這裏也有產業園區，而且很好找工作。直到他到了這裏才知道，這分明就是詐騙園區。但已經晚了，他被人直接挾持綁架進了詐騙園區。

他被當時介紹的那個人賣了26000美金，被賣到波貝詐騙園區以後，小張也不甘心就這樣成為詐騙的奴隸，他在網上搜索了各種求救方式，後來他選擇了報警，他本以為自己報警了就會被救出來，但就在他把所有的身份資料和園區照片發給警方那一刻，都沒超過一小時，他等到的不是警方來救他，而是詐騙公司的主管帶着四五個打手氣洶洶的找到了他。

當時小張被打丟了半條命，他說，這幫人直接用鐵棍就開打，不管腦袋還是腿部，直接就開打，當時自己被打的很慘，腦袋和身上都被打出血了，直到他們打累了，主管才告訴他：「在柬埔寨你還敢找警方來救你？你是不是傻B啊？你不知道這裏的警方都是我們網投公司養活他們嗎？你知道不每個月我們都給他們上交美金的？今天我給你好好上一課，記住了，進入園區你就不要有任何想法了，想求救？在這裏，沒有人會救你，今天給你長個教訓，如果再不配合，下次直接打死你，你知不知道走出去幾百米就是泰國了？我們都是把人打死直接埋到泰國的森林裏，你覺得有人會找得到你的屍體嗎？」

（阿龍提供）

染疫後被囚禁：康復就回去做詐騙 死了就埋掉

面對詐騙公司主管赤裸裸的威脅，小張沒敢說話，他心裏有些絕望了，可是他還是不想做詐騙。小張沒幾天就被這間詐騙公司賣到了金邊，前幾天他給我發短訊，他說：「龍哥，能幫幫我嗎？我不想死，到了詐騙園區又稀里糊塗相信了警察，剛跟他們求救就被出賣了，聽說警察出賣我得到了8000美金，所以我現在的賠付金額已經漲到了35000美金，現在被賣到金邊這間詐騙公司，我臨進入園區前做核酸檢測，結果顯示我是新冠陽性，詐騙公司不相信，又找醫生做了兩次核酸，結果都顯示是陽性。」

「我現在真的體會到詐騙公司毫無人性，他們給我關到了一間屋子裏，就算是隔離了，也不給任何藥品，甚麼都不給，我聽到看守的人閒聊，他們都已經送走了好幾個人了，也就是說，得了新冠就給你關起來，甚麼也不管，就讓你依靠你的免疫力硬挺，如果你挺過去了，變成陰性了就給你送到公司裏上班做詐騙，如果你的抵抗力太差，那就倒霉了，肯定會病死在這屋子，他們只會安排幾個本地人把屍體一抬走，隨便找個地方就給埋掉了。」

小張求助訊息：



小張：為甚麼只對同胞如此狠毒？

「我也害怕，害怕自己不明不白就死在了這裏，我想讓他們給我藥品治療，但是沒有人理我，幹詐騙的這些人真的是毫無人性可言，他們看到我被病痛折磨竟然還能笑出聲音，他們還在調侃我，讓我好好堅持，不要給他們找麻煩，如果我挺不住死掉了，他們還要找人給處理遺體，對他們來說，我好像不是一個人，就好像對待一個動物一樣，我不僅心驚，都是中國人，他們為甚麼這樣狠毒呢？他們還有一點點的人性嗎？為甚麼他們只敢針對自己的同胞如此狠毒？他們怎麼不去綁架老外呢？」

「從昨天開始我徹底慌亂了，因為之前被波貝詐騙公司毆打的很慘，我上面都說過了，昨天開始我那傷口開始發炎，傷口都開始流膿冒水，因為我得了新冠陽性，所以免疫力極低，這時候身上的傷口肯定是無法癒合，繼而開始發炎，導致我發燒不退，我跟他們要治療，但是根本沒有人理我，我不知道我還能挺多久，我也不敢再求救了，也不敢隨便相信誰了，我現在這樣應該怎麼辦呢？」

小李：在理髮店門口抽煙時被拉走賣掉

我們再說說另一位同胞小李，小李前幾天跟我聯繫求助，當時他在金邊，他的朋友被人綁架賣到了西港詐騙園區裏。他說他跟他朋友在金邊某個髮廊理髮，他朋友先理完發站門口抽煙，結果停過來一輛車，下來四五個本地人直接就把朋友綁上了車，然後開車直接給拉到西港賣掉了。

他說，「我們跟着木牌的一個小老闆來到金邊做事，然後沒有賺到錢，我們就要離開，結果他就聯繫了金邊一個園區的公司，準備強行把我們帶進園區。這個小老闆也不知道找誰安排的，找了幾個本地人來綁架我們，因為當時我還在理髮沒完事，我朋友就被他們綁走了。」

被以2.2萬美元賣出：相當於當地十年薪水

「然後綁架我朋友的那幾個本地人玩起了黑吃黑，他們並沒有把我朋友送到金邊的園區，而是把我朋友直接賣到了西港的園區了，我朋友被他們賣了22000美金，現在我找那個小老闆也沒有用，他也不知道我朋友被賣到了哪個園區。」

聽完小李說的，我算了解個大概了，就是跟着小老闆來金邊幹網投，然後沒賺錢想撤退，小老闆惱羞成怒就安排人綁架，結果，本地人並不聽話，人家綁完人以後把人以22000美金賣到西港了。看來現在本地人也很聰明了，也知道中國人值錢，按照他們本地人在工廠平均月薪200美金來算，綁架一個中國人賣到園區相當於10年的工資了，這個利潤實在是太可觀了，讓人家難免會心動，是啊，為啥要送到你指定的園區呢？送過去給他們幾百美金就打發了，人家本地人不會自己賣嗎？22000美金夠他們這幾個本地人瀟灑很久了。

花26000美金才把人贖出

這幾天小李一直都跟我聯繫，隨時都在溝通他朋友的近況，前天給我一個好消息，他朋友被贖出來了，小李找了熟人給了26000美金才把人贖出來。

然後小李講述了這件事情的經過：「龍哥，我朋友現在已經安全了，我現在給你說這件事情整個經過的詳情，事情是8月12號晚上7點多發生的，我們跟着這個人一塊去理髮，對，就是視頻截圖裏這個人。」

「這個人是負責釣魚的，他把我們帶到金邊一個園區門口，準備綁架我們兩個人的，到了那個地方，剛好我理髮有點慢，我朋友就在門口抽煙，突然來了一輛車，下來了4個本地人，其中有一個憲兵帶槍把人直接拉上車了。不過這個帶槍的人也不知道是真憲兵，還是故意冒充的。」

「他們是這三個人籌劃的，這個白衣服的是一個盤口的狗莊，幾乎沒怎麼出面，但是這起綁架他是絕對脫不了關係。那個人把我們帶到園區門口，這個黑衣服的找的4個本地人綁架。這個是我很那個釣我們出去的人的聊天記錄，他發的截圖那個東是找人綁架的那個黑衣服的。」

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「然後他們是打算把我們綁到園區裏面的，把我們給這個白色衣服的，白色衣服的給他們錢，結果綁到人之後，那個黑色衣服的把他們黑了，直接把人拉西港賣掉了。」

「這個是那個釣我們出來的人的微信。只知道他叫外號叫老王，有一個越南老婆，還有一個孩子，有一個親哥在木牌做生意。事情超出他們控制範圍的時候，這個老王慌了，但是他一直沒有告訴我實情，現在人消失不見了，他老婆還在金邊。」

「這就是當時事發的全部經過，龍哥，現在我朋友已經安全了，我也沒有任何顧慮了，我就是要曝光他們，讓所有在柬埔寨的同胞都注意點，前往遠離這幾個搞詐騙還販賣人口的人渣。」

龍哥：憂熱度過去後 被困台人將「無人問津」

最近綁架比以前還要猖獗，所以提醒在柬埔寨的同胞要小心，看看最近台媒報道柬埔寨很火熱，有幾千台灣人被騙到了柬埔寨從事詐騙，大部分都被人蛇集團販運到柬埔寨就轉賣給詐騙園區了，這些人的遭遇也非常的淒慘。

已經接到了多名台灣人的求助，不過現在趁着台媒的火熱，估計近期也會有大批的台灣人被救。但是這是正常思維理解，如果蔡英文不給力，那這些台媒炒作一段時間，也就是吸引眼球博了流量而已，估計過了這股風，那些台灣人又會無人問津了。