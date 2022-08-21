柬埔寨詐騙｜傳家屬收分屍影片後付贖金　18歲台男返家：有被打

東南亞詐騙集團日益猖獗，不少台灣民眾被利誘到柬埔寨、緬甸等國家後失聯。台灣一名18歲的男子近日被友人騙到柬埔寨後被人蛇集團控制囚禁，家屬遭勒索約15萬元新台幣（折合約3萬9千元港幣）贖金，揚言不付贖金的話會「拖去山區分屍」，據傳柬埔寨黑幫還寄分屍影片給家屬。

男子家屬緊急籌措贖金後，男子幾經波折在今日（21日）搭乘客機回台。男子證實在被囚禁期間「有被打」。



台媒《ETtoday新聞雲》報道指，今日回到台灣的18歲鄭姓男子來自屏東。鄭男指，他受困在柬埔寨約半個月左右，去之前根本不知道要做甚麼樣的工作。在被囚禁的日子裏，他要打電話對馬來西亞和新加坡的人進行詐騙，要逃離園區的話只能賠錢。他又證實「有被打」。

報道指，全案緣由為另外一名18歲的林姓男子於今年5月透過手機交友程式結識暱稱「阿文」的男子，對方自稱在柬埔寨工作，要求林男介紹年輕台人赴柬埔寨，並承諾介紹1人就支付6000美金的費用。

林男遂找來一起長大的同學好友鄭男以及鄭男的好友陳男共赴柬埔寨，其後林男以和陳男吵架為籍口未有登機，最終只有鄭男、陳男飛往金邊，淪為詐騙集團的「豬仔」。

鄭男與其家人失聯後，家人就發現鄭男Facebook出現簡體字帖文，聲稱要招募台人到柬埔寨工作，還強調不要亂相信網絡上的詐騙廣告，「可來問我，保證你人身安全，也可以回到台灣」。

家屬遭威脅：不付贖金「拖去後山分屍」

鄭男母親本月5日接到兒子的求救電話，他表示自己被困在柬埔寨，經常遭詐騙集團的幹部虐打。鄭男當時稱，詐騙集團人員還表示若要贖回自己，必須再找6人到柬埔寨當「替死鬼」，不然就要支付15萬元新台幣贖金，否則就要把人「拖去後山分屍」。

本月15日，國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷赴柬埔寨，從西港詐騙園區救出受困的陳男，不過最後因資金不夠，未能將鄭男救出。鄭男家人在善心人士捐助下，日前匯出15萬元新台幣，將鄭男贖回。

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