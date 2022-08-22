騙8省39名聾啞人投資、更拿贓款買彩票中獎千萬元　主犯判監10年

近日，浙江省衢州市龍遊縣人民法院公開審理並當庭宣判一起聾啞人被詐騙案，3名罪犯因犯詐騙罪被判處10年以上有期徒刑，全額追回贓款1250餘萬元（人民幣．下同）。

專案組偵查發現主犯王兵(化名)曾用詐騙贓款購買彩票併中獎1450萬元，但獎金早已被其女友轉走，且拒不承認彩票由王兵用贓款購買。



官方媒體《中國新聞網》報道，事情始自，2021年4月2日，報警人呂林(化名)跑進龍遊縣公安局龍洲派出所值班大廳，情緒激動向值班民警王欣比劃手語，於是通過紙筆和呂林交流，了解事件。

多年前呂林經朋友介紹認識了趙默(化名)，其稱有老闆正投資建設鑲嵌黃金的家具項目，目前資金短缺，如有意向投資，可在項目建成後獲得10倍利潤。呂林信以為真，在3年間陸續投資300餘萬元。由於事後對方一直未兌現承諾，呂林發覺被騙、前往報案。

案發後，浙江、衢州、龍遊省市縣三級高度重視，衢州市公安局刑偵支隊會同龍遊縣公安局抽調精幹警力成立專案組開展偵破，確定了疑犯趙默、張龍(化名)的身份。

2021年4月8日，專案組赴福建實施抓捕。經過兩天兩夜的蹲守，民警們在一小區內抓獲正要外出的趙默、張龍。（Getty Images）

2021年4月8日，專案組赴福建實施抓捕。經過兩天兩夜的蹲守，民警們在一小區內抓獲正要外出的趙默、張龍。通過對嫌疑人的審訊與對涉案資金的分析，民警們發現嫌疑人同時使用多個不同開戶行賬戶且經常藉用他人銀行賬戶。

為此，民警們跑遍安徽、黑龍江、遼寧等5個省份的多家銀行，和受害人面對面梳理銀行流水、微信、支付寶等渠道的6萬餘條數據，一個針對聾啞人受害群體實施詐騙的犯罪團伙隱隱浮出水面。

2021年8月，該案被公安部列為督辦案件。為擴大線索尋找潛在受害人，專案組以涉案資金為依托，追蹤資金去向、追溯資金來源。通過分析、甄別，民警們逐漸梳理出聾啞人受害者39人，分別來自遼寧瀋陽、江蘇鹽城、陝西咸陽、浙江衢州等8省13市。

各地受害者聞訊後紛紛趕到龍洲派出所，和王欣打着手勢交流案情。在與聾啞人溝通的過程中，王欣初步學習了手語，以確保盡快了解情況。

專案組又3次前往黑龍江。經多方取證調查，今年6月23日，1300萬元贓款被依法凍結，受害者的錢款有了著落。王欣坦言，自己和同事們為了辦案，堆在辦公桌上的紙質記錄材料達100多頁，偵辦的案卷疊起來有1米多高，「已經記不清熬了多少夜，但這一切的辛苦都是值得的。」