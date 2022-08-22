傳高雄人蛇主管騙逾200人到柬埔寨　警方：事主5月已經出境

台人赴柬埔寨淘金，屢傳遭詐騙、虐待。一名王姓男網友在Facebook發文指控，高雄一名劉姓男子在柬埔寨擔任人蛇集團主管，至今已經騙了超過200名台灣人赴柬。高雄警方21日證實，劉男5月已出境赴柬埔寨，目前警方正在追查詳細案情。



王姓男網友在Facebook貼出劉男駕照，指控「這個才是真正的人蛇，人在柬埔寨貢布波哥山上做人事主管」。

王男指出，劉男外號「羽安」，已經騙了200多位台灣人赴柬埔寨，其間不僅施以電擊、毒打，還不給這些人飯吃：「台灣政府如果真的有心，請查明真相！如有需要配合調查之處，我本人全力配合！」

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三民警分局指出，經查劉男現年33歲，今年5月從桃園機場出境赴柬，稍早也查訪劉男戶籍地，但劉母表示兒子人在外地賺錢，已經很久沒有回家，不清楚兒子在外做甚麼。

警方表示，目前詳細案情由刑大專案小組統籌偵辦中，並與劉男家屬保持聯繫。不過，王姓網友在Facebook貼出當事人駕照，疑違反個資法，將聯絡王姓網友到案說明。

原先王姓網友在文末強調「如有需要配合調查之處，本人全力配合」，但貼文不久後便刪除，連帶帳號也一併消失，目前警方尚未聯繫上人。

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