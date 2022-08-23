任正非：華為面臨全球經濟長期衰退　「活下來」是主要綱領

據內地傳媒《第一財經》周二（23日）報道，華為內部論壇22日下午發布了一篇關於《整個公司的經營方針要從追求規模轉向追求利潤和現金流》的文章。

華為創始人任正非在文內提到，全球經濟將面臨着衰退、消費能力下降的情況，華為應改變思路和經營方針，從追求規模轉向追求利潤和現金流，保證渡過未來3年的危機。「把活下來作為最主要綱領，邊緣業務全線收縮和關閉，把寒氣傳遞給每個人。」



此前，任正非也在內部講話匯總提到，「這兩年來，盡管外部環境在不斷變化，但我們（華為）要清楚，打造ICT（信息與通訊技術）基礎設施才是華為公司肩負的歷史使命，愈是在艱苦時期，愈不能動搖。」

終端業務收入下滑25%

今年8月12日下午，華為官網低調公布了2022年上半年經營業績，顯示華為在今年上半年實現銷售收入3016億元（人民幣．下同），淨利潤率5.0%。其中，營運商業務收入為1427億元，企業業務收入為547億元，終端業務收入為1013億元。

而在去年上半年，華為營運商業務收入為1369億元，企業業務收入為429億元，消費者業務收入為1357億元。從3大主營業務的數據來看，營運商以及企業業務收入分別增長4%和27%，但終端業務下滑25%。

華為：圖為2022年2月28日，西班牙巴塞羅那世界移動通訊大會的中國電訊設備供應商華為標誌。（Getty）

華為輪值董事長胡厚崑在上述財報發布中表示：「盡管終端業務受到較大影響，ICT基礎設施業務仍保持了穩定增長。」

推行「軍團化運作」盼止血

報道引述華為內部人士表示，從2021年開始，華為正在內部大力推行「軍團化運作」的組織變革，帶動了B端業務的回升；華為企業業務的一名負責人表示，「軍團」將是公司未來最重要的業務變化方向。「以前的業務部主要放在BG的時候，其實是以銷售和服務為主的，『軍團』組織需要補充的人，主要還是要懂研發、懂技術、懂產品的人，只有這樣才可能在洞察到客戶的痛點的時候提供方案。」

而在「軍團化」後，華為此前在基礎領域的投資以及天才少年、科學家的技術成果也將通過這種短鏈條輸入到各個垂直行業中。從上半年的數據來看，華為營運商業務和企業業務營收相比去年已止跌回升，但終端業務仍然承壓。

市場研究機構Counterpoint Research數據顯示，華為在400美元以上價位段的市場份額由2020年的13%下降到2021年的6%。雖然華為依然保持全球第三的排位，但是銷售份額被蘋果和三星大幅擠壓，主要由於華為手機5G功能受限導致市場份額的流失。