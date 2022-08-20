冒牌華為軍師被揭讀「野雞大學」　復旦教授創辦產600多假博士

內地網絡有大量文章提及北京大學國家發展研究院BiMBA商學院院長陳春花教授與華為的關係。今年7月，華為發布聲明強調兩者沒有關係。事件也就此牽出陳春花博士授予機構「愛爾蘭歐洲大學」是無校舍的野雞大學。北大於8月3日公告，終止陳春花的聘用合同。

一波未平一波又起，陳春花在辯解其博士獲取過程時，提到了其指導教授復旦大學已故教授蘇東水。內地《三言財經》報道指，蘇東水即是「愛爾蘭歐洲大學有限公司」的註冊人，該公司與其子蘇宗偉擔任院長的私立培訓機構東華國際人才學院，在中國聯手合招收碩博「研讀」生，並頒發相應碩博文憑。



創辦人被批父子合作斂財

綜合內媒報道，有網民表示，並不存在的愛爾蘭歐洲大學十幾年前一個人學費就要66000元（人民幣．下同），是一門穩賺不賠的生意。「這種父子齊上陣，供銷一條龍，願者上鉤的假博士文憑買賣，做得真是天衣無縫！如果水貨陳春花沒有這個假博士學位，她能在南京大學做博士後嗎？她能順利入職北京大學，還能當BIMBA商學院的院長嗎？」

也因此有網民質疑，拿著假博士學歷學位的教授成為碩士生導師、博士生導師後，培養的碩士、博士學生，拿到的碩士、博士學位還算真的嗎？

《三言財經》報道指，2001年的招生簡章介紹，愛爾蘭歐洲大學的學制為兩年，採用集中授課、分散自學的方式，每月安排一週到福州集中上課。獲得博士學位的條件是修完9門課程，然後完成5個研究功課或案例，撰寫論文並通過答辯就能獲得學位。

曾被揭野雞大學 以公司名義運作

報道指，愛爾蘭歐洲大學在招生簡章中自稱是被愛爾蘭批准注冊的私立大學，但實際並非如此。2000年英國《泰晤士報高等教育副刊》就曾報道，愛爾蘭教育部門正在調查一個未經官方批准就自稱為「愛爾蘭歐洲大學」的機構的營運，這個機構在愛爾蘭首都都柏林的一個宿舍地址營運，但從未向愛爾蘭官方申請「大學」身份的許可。2005年，愛爾蘭《獨立報》曾經揭露3間販賣學位的野雞大學，該校也名列其中。

中國教育部今年3月更新的愛爾蘭高等院校名單中，總共有25個大學，亦沒有「愛爾蘭歐洲大學」的身影。根據愛爾蘭工商查詢網站的資料，「愛爾蘭歐洲大學」的註銷時間是1997年6月26日，註銷時間為2010年8月20日。不過它的全稱是「愛爾蘭歐洲大學有限公司」。

蘇教授兒子與陳春花「同屆」

根據網民爬梳，事件已牽出「愛爾蘭歐洲大學」600多個「假博士」。網民曝出拿到該校博士學位的教授還包括上海外國語大學副教授蘇宗偉（蘇東水之子）、華東政法大學教授陳燕等。蘇宗偉是陳春花同屆的「學生」。

目前，上海外國語大學官網已不顯示蘇宗偉，華東政法大學則已將陳燕的履歷刪除。但有關學校還未對事件作出正式回應。

培正前校監陳之望為「校友」 前年被判入獄

值得一提是，本港培正小學前校監陳之望，就因「愛爾蘭歐洲大學」學歷涉嫌虛假一案遭富商顧明均舉發，並一度身陷囹吾。今年6月，他被政府撤銷太平紳士身份。

陳之望對外公布的學歷，包括2007年在愛爾蘭歐洲大學取得博士學位，但培正校友追查後，於愛爾蘭教育部門的報告和當地傳媒報道中，發現EUI被廣泛指為未獲當局許可批准營辦的「文憑工廠」。至2016年8月，顧明均獲愛爾蘭政府回覆確認，EUI未獲愛爾蘭政府認證，無權頒發學位。該校更沒有校舍，只在首都都柏林設有辦公室。

2020年6月，高院法官下令陳之望要交出博士學位證書正本，但陳未有遵守法庭命令，只呈交一份認證副本。2020年12月21日，高院法官歐陽桂如裁定陳之望藐視法庭罪成，判即時入獄6星期，並要支付懲罰性訟費50萬元。