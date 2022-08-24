中央網信辦：集中整治網暴、水軍、黑公關　累計查處網軍號528萬

中央網信辦副主任、國家網信辦副主任盛榮華23日在國務院新聞辦公室發布會上表示，網絡暴力、網絡水軍、網絡黑公關等是網上存在的比較突出、治理難度比較大的問題。中央網信辦結合每年開展的「清朗」系列專項行動，集中力量整治這方面問題。



盛榮華介紹說，針對不同類型網絡亂象的特點，官方抓住要害、對症下藥。比如將網絡群組、網站論壇、電商、小程序等平台作為治理網絡暴力、網絡水軍亂象的重點，將評論、彈幕、私信等環節作為治理網絡暴力問題的重點，將青少年常用的應用程序、智能設備等環節作為治理涉未成年人網絡亂象的重點，在實踐當中取得了良好效果。

中央網信辦、國家網信辦副主任盛榮華。（國務院新聞辦公室）

他表示，相關工作當中做到三個「強化」。強化信息公示，各網站平台現在都上線了公示賬號IP地址歸屬地、網絡賬號所屬MCN機構信息等功能，這樣就可以全方位接受網民監督，從而有力遏制了網絡水軍蹭熱點、帶節奏、惡意營銷等問題；

強化用戶保護。推動網站平台完善防控機制，向可能遭受網絡暴力風險的用戶發送風險提示，引導用戶開啟「一鍵防護」功能，力求做到防患於未然；

強化推薦管理。指導網站平台優化榜單類產品評價體系，綜合價值導向、用戶口碑、質量評測等因素，構建多元評價指標，規範推薦位置信息的呈現，糾正唯點擊量、唯數據量的不良傾向。

國務院新聞辦公室於2022年8月23日（星期二）下午3時舉行新聞發布會，請中央網信辦、國家網信辦副主任盛榮華，天津市委常委、宣傳部部長沈蕾，中央文明辦一局局長薛松岩，中央網信辦網絡社會工作局局長章勳宏介紹2022年中國網絡文明大會有關情況，並答記者問。（新華社）

盛榮華還表示，官方始終把影響面廣、危害性大的網絡問題作為整治重點，保持高壓嚴打態勢。在這次網暴專項整治行動當中，重點網站平台累計攔截涉攻擊謾罵、造謠詆毀等信息6541萬餘條，處置違法違規的賬號7.8萬個。在網絡水軍專項治理行動當中，重點網站平台累計清理網絡水軍招募引流等信息1627萬條，查處違法違規賬號528萬餘個，處置群組、貼吧45萬個，形成了有力震懾。

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