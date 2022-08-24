疫情｜內地增1641宗本土感染　過半數來自海南

國家衛健委公布，內地昨日（23日）新增1641宗本土感染，過半數個案來自海南省。



內地新增413宗確診病例，其中本土病例380宗，包括海南264宗，西藏23宗，重慶21宗，廣東17宗，四川、陝西各15宗，新疆6宗，河南、甘肅、青海各3宗，江西、湖北、雲南各2宗，山西、內蒙古、浙江、安徽各1宗；其餘33宗為境外輸入病例。

同日，新增1331宗無症狀感染，其中本土1261宗，包括西藏543宗，海南336宗，新疆169宗，青海40宗，其餘個案分布於江西、陝西、四川、重慶、河南等多個省市；另有70宗為境外輸入病例。

截至目前，內地現有確診病例8086宗，累計報告確診病例240646宗，5226人病亡。

海南：新增報告感染者數連續5天下降

海南省宣布，全省新增報告感染者數連續5天下降，疫情防控形勢穩中向好，多個涉疫市縣已實現社會面清零。三亞疫情逐步受控，三亞亞龍灣華宇酒店方艙醫院昨日關艙；東方市、萬寧市連續5天新增感染者數減少。

截至周一（22日）晚上8時，海南省已安排全省17.5萬名旅客順利返程，包括協調道路、民航、港口等客運企業，對旅客實施閉環「點對點」返程護送行動；在海南健康碼開通「離瓊申請」入口，對符合條件的旅客生成「離瓊碼」，保障旅客安全有序返程。

同時，海南省推動海口美蘭機場率先開放商業化航班，保障海口及周邊地區滯留旅客快速返程。恢復三亞鳳凰機場商業化航班運營。對滯留在無疫情市縣和低風險區的經港口返程的旅客，建立入住健康管理驛站開展健康監測，有序開放經港口碼頭離島，保障自駕游旅客、散客及其他滯留旅客安全返程。