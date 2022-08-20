內地或有望放寬防疫政策　李蘭娟：新冠終將回歸乙類傳染病管理

對於持續了近三年的新冠疫情，內地一直採取嚴格的管控措施，令到不少民眾產生「防疫疲勞」之感。不過，內地的防疫措施就有望進一步放寬，中國工程院院士、傳染病學專家李蘭娟透露，新冠肺炎屬於流感類乙類傳染病，但卻一直按甲類傳染病級別管理，「一定回到乙類管理的軌道上來」。



李蘭娟透露，新冠肺炎屬於流感類乙類傳染病，但卻一直按甲類傳染病級別管理，「一定回到乙類管理的軌道上來」。（影片截圖）

針對新冠肺炎超強傳播力、較強致病力等特點，內地官方早於2020年1月20日就將其納入乙類傳染病，但其後卻一直按照更高級別的甲類傳染病進行管控。據了解，內地目前只將鼠疫和霍亂納入甲類傳染病。

對此，李蘭娟近日接受內媒訪問時表示，隨著防控措施逐漸到位，新冠病毒對人們生活的影響肯定會越來越小，將在合適的時候，回歸乙類傳染病管理。但如何握甲類管理向乙類管理的轉變，則需要專家全面進行分析評估，結合病毒對人類健康的危害，病毒未來發展的趨勢，病毒對人類經濟生活造成的影響等綜合分析，才能做出最終的結論。

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而至於甲類到乙類傳染病管理的轉變將以和方式公布？據悉，解除傳染病的甲類控制按照《中華人民共和國傳染病防治法》之中的規定：需由國務院衛生行政部門報經國務院批准後予以公布。

公開資料顯示，《中華人民共和國傳染病防治法》規定管理的傳染病分甲類、乙類、丙類三類。乙類傳染病包括，傳染性非典型肺炎、愛滋病、病毒性肝炎、脊髓灰質炎、人感染高致病性禽流感、麻疹、流行性出血熱、狂犬病、流行性乙型腦炎、登革熱、炭疽、細菌性和阿米巴性痢疾、肺結核、傷寒和副傷寒、流行性腦脊髓膜炎、百日咳、白喉、新生兒破傷風、猩紅熱、布魯氏菌病、淋病、梅毒、鉤端螺旋體病、血吸蟲病、瘧疾、甲型H1N1流感。