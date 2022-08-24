航拍圖曝光　美媒：中國至少同時建造5艘052D驅逐艦

日前微博上流傳一張照片顯示大連造船廠幹船塢中正在建造5艘軍艦，美國《海軍新聞》網站（Naval News）研判，該圖片中是5艘同時在建造的052D驅逐艦。



報道介紹，052D是中國海軍最新一代飛彈驅逐艦之一，以052C型為基礎重新發展，可能沿用了其相同的艦體，但052D在設計、傳感器和武器匹配方面進行了許多改進，這種現代化的艦艇被認為是與美國神盾驅逐艦相當。

據了解，美媒所用航拍照片來自微博用戶「lyman2003」，該用戶指出，大連造船廠2022年前，曾在一天內同時下水了052D和055型驅逐艦。他指出，途中可以看出2號驅逐艦下層甲板已經封閉，動力系統安裝完畢，只差上層建築，最早要10月底下水；3、5號已經全船貫通，4號還沒，這3號預計明年初下水。該用戶預測，2023年大連將創造一年下水6條神盾驅逐艦的新記錄。

《海軍新聞》報道，2名中國軍事觀察員證實，目前有包含13艘052D和12艘052DL，共計25艘同系列飛彈驅逐艦正在解放軍海軍服役，報道推測，大連建造的這5艘以及在上海江南長興造船的另外1艘會很快加入現役行列。據介紹，052DL的特徵是拉長的艦體，預計所有新批次052D都將以052DL的版本進行建造。