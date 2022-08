被指涉進口俄國化石燃料　台電：俄烏開戰後即排除俄商投標

有芬蘭智庫指台電持續進口俄羅斯化石燃料,台灣電力公司澄清,俄烏戰爭爆發以來,便未向俄國採購燃煤,報道所述為既存過往長約,燃煤新標案於今年2月開戰後,即未再邀請俄商投標。



台灣《中央社》報道提到,總部位於芬蘭的智庫「能源與清潔空氣研究中心」(CREA,Center for Research on Energy and Clean Air)稱,日本、南韓和台灣在俄羅斯入侵烏克蘭後的5個月內,從俄進口價值共55億美元的石化燃料,突顯這些國家和地區對來俄國商品的持續依賴,而多數其他國家和地區斷絕與俄商業的聯繫。

其中,智庫指出,台灣的台灣電力公司(Taipower)是俄羅斯化石燃料的進口商。

台灣電力公司。(ETtoday)

台灣電力公司透過新聞稿強調,自俄烏戰爭開戰以來,台電便未向俄國採購燃煤,所述為既存過往長約,燃煤新標案於今年2月開戰後即未再邀請俄商投標。

台電表示,為確保穩定供電,燃料需要有穩定的供應來源,台電皆以煤源分散為原則進行多元採購,台電公司燃煤主要購自亞太地區主要出口國的印尼與澳洲,尚有少數燃煤購自哥倫比亞與南非。台電將密切關注國際市場及情勢,以確保燃料供應來源,穩定供電。