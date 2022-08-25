馬鞍風球｜中央氣象台：中午前後在廣東陽西到雷州一帶沿海登陸

據中央氣象台網站消息，預計颱風「馬鞍」，即將於今天（25日）中午前後在廣東省陽西到雷州一帶沿海登陸（33-35米/秒，12級，颱風級），登陸後強度逐漸減弱。



據中央氣象台網站消息，預計颱風「馬鞍」，即將於今天（25日）中午前後在廣東省陽西到雷州一帶沿海登陸。（中央氣象台）

中央氣象台今日清晨6時發布颱風橙色預警。中央氣象台指，「馬鞍」已於昨天（24日）夜間由強烈熱帶風暴級加強為颱風級，今天（25日）清晨5點中心位於廣東湛江東偏南方向約210公里的南海北部海面上，中心附近最大風力有12級（35米/秒）。

中央氣象台預計，「馬鞍」將以每小時30公里左右的速度向西偏北方向移動，強度變化不大，即將於今天中午前後在廣東省陽西到雷州一帶沿海登陸（33-35米/秒，12級，颱風級），登陸後強度逐漸減弱。

中央氣象台預計，25日早上8時到26日早上8時，南海中部和北部海域、瓊州海峽、北部灣、西沙群島附近海域、中沙群島附近海域、廣東中西部沿海、廣西沿海、海南島沿海將有6-9級大風，「馬鞍」中心經過的附近海域或地區的風力可達10-12級，陣風13-14級。

25日早上8時到26日早上8時，廣東東部沿海和西部、廣西南部、海南島等地有大到暴雨，其中，廣東西南部沿海、廣西南部沿海、海南島北部等地的部分地區有大暴雨，局地有特大暴雨（250 - 300毫米）。