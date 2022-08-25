台海軍演｜國防部：若民進黨謀獨挑釁不悔改　將繼續以行動反制

兩岸局勢緊張，針對近日解放軍的軍演，中國大陸國防部發言人譚克非今日（25日）表示，近期組織的一系列軍事行動，是對「台獨」分裂分子和外部勢力干涉的震懾懲戒，又稱如果民進黨當局和「台獨」分裂勢力謀「獨」挑釁不悔改，將繼續以行動說話，堅決予以反制。



譚克非表示，民進黨當局和「台獨」分裂勢力為了一己私利不惜背棄民族大義，勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，這是導致台海局勢緊張昇級的根源。中方近期組織的一系列軍事行動，就是對「台獨」分裂分子和外部勢力干涉的震懾懲戒。

譚克非稱，搞「台獨」只會將台灣推入災難深淵，只會給台灣同胞帶來深重禍害。中方正告民進黨當局和「台獨」分裂勢力，如果執迷於挾洋自重、謀「獨」挑釁不悔改、不收手，中方將繼續以行動說話，堅決予以反制。

關於美日等國官員近期批評解放軍的軍演活動，譚克非表示，有關國家的言論完全是顛倒黑白、甩鍋推責。解放軍的一系列軍事演訓活動公開、透明、專業、適度，是對挑釁者、攪局者的警示回擊，是堅決捍衛國家主權和領土完整的正當、正義之舉。美國作為這場危機的始作俑者，應當也必須為此承擔全部責任。美方應切實恪守一個中國原則，立即採取措施糾正錯誤，而不是進一步加劇台海局勢緊張。

譚克非又表示，日方附和美方涉台消極言行，渲染所謂「中國軍事威脅」，是極不負責任的。一段時間以來，日方持續增加防衛預算，強化軍力部署，已經引發地區國家和國際社會高度警惕。中方敦促日方深刻反省自身侵略歷史，停止對中方的造謠抹黑，多做有利於增進與鄰國互信、有利於維護地區和平穩定的事情。