台海軍演｜山東艦南海實戰化訓練　殲-15戰機、補給艦聯合訓練

解放軍的微信公眾號「南海艦隊」24日發布相片及影片，指航母山東艦於初秋時分在南海某海域開展實戰化訓練，全面檢驗部隊作戰能力。訓練期間，官兵進行殲-15戰機起降訓練、並聯同補給艦開展補給訓練。



南海艦隊說，「準備位C3起飛位放飛殲-15飛機！可以起飛！ 起飛助理凌空一指，飛鯊滑躍起飛，直指蒼穹。補給部署！官兵迅速奔赴相關戰位，開展補給訓練。」

殲-15艦載機，是單座、雙發重型艦載多用途戰鬥機，機翼可折疊。殲—15飛機是中國自行設計研製的首型艦載多用途戰鬥機，具有完全的自主知識産權，可遂行制空、制海等作戰任務，飛行性能良好，配挂多型精確制導武器，具備遠程打擊和晝夜間作戰能力。

南海艦隊表示，「戰艦馳騁大洋，戰鷹翱翔海天，他們用戰場思維挖掘訓練潛能，大力推進戰訓耦合提升戰鬥力。」

中國第一艘國產航空母艦山東艦2019年12月17日在海南三亞某軍港交付海軍。山東艦是中國第一艘完全自主研發製造的國產航空母艦，也是中國第二艘航空母艦。它的入列意味著，中國海軍的「雙航母」時代來臨。

山東艦立足國內自主設計建造，重點解決了航母總體設計、船體建造、主動力裝備國產化研製等問題，提高了綜合作戰效能和綜合保障水平。