美籍教師在華情殺21歲女大學生　二審維持死刑

因情感糾紛，浙江寧波工程學院美籍教師沙迪德·阿布杜梅亭（Shadeed Abdulmateen），去年6月將21歲的女大學生陳某某殺害。寧波市中級人民法院本年4月對案件進行一審公開宣判，以故意殺人罪判處沙迪德·阿布杜梅亭死刑。

據央視報道，今日（25日）浙江省高級人民法院二審公開宣判沙迪德·阿布杜梅亭故意殺人上訴一案，裁定駁回上訴，維持原判，並報請最高人民法院核准。



據早前報道，根據案情，2019年初，沙迪德·阿布杜梅亭與被害人陳某某（女，歿年21歲）相識，謊稱自己離異單身，逐漸與陳某某建立男女朋友關係。自2021年5月中下旬開始，陳某某多次提出分手，但沙迪德·阿布杜梅亭不同意並對陳某某進行言語威脅。

2021年6月14日晚，沙迪德·阿布杜梅亭攜刀與陳某某見面交談，並接連捅刺、切割陳某某頸部數刀，陳某某失去反抗能力後，又繼續戳刺陳某某面部數刀，導致陳某某大量出血當場死亡。

2022年4月21日，美國籍被告人沙迪德·阿布杜梅亭故意殺人案一審宣判現場。（微信@寧波市中級人民法院）

寧波市中級人民法院一審公開宣判時指出，沙迪德·阿布杜梅亭故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪。沙迪德·阿布杜梅亭預謀報復殺人，捅刺、切割陳某某面部、頸部多刀，致陳某某死亡，動機卑劣，犯意堅決，手段殘忍，犯罪情節特別惡劣，後果特別嚴重，應依法懲處。

一審宣判後，沙迪德·阿布杜梅亭提出上訴。浙江省高級人民法院公開開庭審理了本案，認為寧波市中級人民法院認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，遂裁定駁回上訴，維持原判，並報請最高人民法院核准。

報道指，浙江省高級人民法院審理期間，依法保障了沙迪德·阿布杜梅亭和被害人親屬的各項訴訟權利。法院為沙迪德·阿布杜梅亭指派的兩名辯護律師、聘請的翻譯人員、被害人的訴訟代理人均到庭參加宣判。美國駐上海總領事館官員、人大代表、政協委員、各界群眾共計20餘人旁聽了宣判。