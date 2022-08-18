購買營養品糾紛？87歲老翁養護院內持酒瓶攻擊、以繩勒死2室友

新北市三峽區一家榮民（退役軍人）之家，8月18日凌晨傳出2死命案。台媒《聯合報 》報道，87歲，孔姓老翁平日不滿同棟入住另兩位榮民，18日凌晨，持苦茶油的碎玻璃及熱水瓶攻擊66歲褚姓男子，更趁照護人員急救時，跑到另張床以圍裙繩子勒斃94歲張姓老翁。事後警方帶回孔嫌返回派出所偵辦，朝殺人罪嫌偵辦。



據了解，87歲孔姓老翁少校退伍，因罹患阿茲海默症，2019年在家人安排下，入住新北市三峽區某榮民之家，平常個性溫和，未見他有暴力傾向，他平常行動能自如自理。

日前孔姓老翁賣給66歲褚男（士官長退伍）兩罐亞培安素（市價新台幣58元），但褚男卻只給孔嫌100元新台幣，讓孔姓老翁心生怨懟；他又懷疑另名94歲張姓老翁想對他不利，但其實兩人根本沒有互動。

據了解，褚男因中風行動不便、張翁則因高血壓、失智長年臥病在床，3人皆為同層樓友，但兩位被害者不似孔姓老翁行動自如。

18日凌晨零時許，孔、褚兩人又因營養品買賣再起口角，照護人員聽見爭吵聲，趕緊衝進拉開兩人，隨即以束帶將孔男固定在床上。凌晨4時50分左右，孔嫌自行掙脫束帶，旋即以苦茶油、熱水瓶往褚男頭部猛砸，褚男頭部重傷倒臥在地。

2名照護人員當時正在巡視，看到地上滿是碎玻璃、一只凹陷熱水瓶，褚男則滿臉是血臥倒地上，趕緊衝前急救。不料，孔嫌竟趁照護人員急救褚男時，跑到高齡94歲的張翁床位，以圍裙繩子勒死張姓老翁。

照護人員發現後，緊急報警並協助兩人送醫急救，但兩人均宣告不治。事後警方帶回孔嫌返回派出所偵辦，朝殺人罪嫌偵辦。