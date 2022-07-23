藏族女網紅遭淋油點火傷重不治　狠心前夫被執行死刑

前年9月，四川藏族女網紅「拉姆」在直播過程中，遭前夫唐路淋油點火燒至重傷，半個月後經醫治無效死亡，事件一度引發轟動。

四川阿壩州中級人民法院消息，遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，今日（23日）對故意殺人罪犯唐路驗明正身，依法執行死刑。行刑前，安排其會見家屬，依法充分保障了被執行罪犯的合法權利。



故意殺人罪犯唐路被依法執行死刑。（阿壩州中級人民法院）

被害人「拉姆」本名阿木初，來自阿壩州的農村，因她生前常常素顏出鏡錄製在藏區生活的影片，而在短視頻平台中收穫數十萬名粉絲。

2009年，拉姆與罪犯唐路登記結婚，但二人婚後常因家庭瑣事發生爭執，唐路多次對拉姆實施家暴，並曾打傷拉姆的家人。最終，二人於2020年6月28日協議離婚。

但不久後，在唐路以二人孩子性命做威脅之下，拉姆同意復婚。復婚後，拉姆再次遭遇家暴，並選擇帶著孩子出走。

及至2020年9月14日，拉姆被心生怨恨的唐路找到，並向正在廚房進行網絡直播的她淋潑汽油並點火，導致重傷。不幸的是，拉姆經過半個月的醫治無效身亡。唐路在逃離現場後被拘捕歸案。

2021年10月14日，四川省阿垻藏族羌族自治州中級人民法院對被告人唐路故意殺人案進行了公開開庭審理並當庭宣判，認定被告人唐路犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身；賠償因犯罪行為給附帶民事訴訟原告人造成的物質損失。