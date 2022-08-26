乾旱｜重慶已195萬人受災　長沙高溫後首雨市民上街淋雨歡呼

今夏重慶遭遇連續高溫天氣創下紀錄。截至周三（24日），15個區縣最高氣溫打破當地同期高溫記錄，31個區縣最高氣溫突破40攝氏度，極端最高氣溫為18日北碚區的45攝氏度，高溫天氣範圍及強度已超過2006年水平。當地乾旱情況嚴重，民眾生活、農業生產用水成為難題，官方通報指有超過195萬人受災。

中國氣象局表示，調派一架飛機支援增雨工作，準備逾1萬發高炮彈，等待時機進行人工降雨。

另外，湖南長沙在經歷47天的高溫乾旱天氣後，迎來首雨，有市民興奮上街淋雨歡呼。



據《澎湃新聞》報道，受天氣影響，重慶有11個區縣部分地區土壤中度缺水，22個區縣部分地區土壤重度缺水。蓄水方面，重慶水利工程實際蓄水量22.35億立方米，佔應蓄水量的59.81%，90座水庫乾涸（水位低於死水位）。河流方面，大江大河來水偏少4至5成，中小河流來水偏少3至8成，197條河流斷流，長江寸灘站、嘉陵江北碚站、烏江武隆站最低水位分別低於歷年同期均值3.02米、0.91米、1.78米。

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據報道，今年重慶平均降水量較常年少6成，為歷史同期最少，旱情嚴重，77個自動土壤水分觀測站土壤乾旱已達中到重旱等級，佔總數的70.0%。

截至周二（23日），重慶市累計因旱受災人數195.73萬人，因旱需生活救助69.45萬人（其中飲水困難需救助57.19萬人），飲水困難大牲畜10.69萬隻，農作物受災面積23.58萬公頃，直接經濟損失約21.18億元人民幣，涉及36個區縣，全市197條河流斷流、90座水庫乾涸，水利工程實際蓄水量22.35億立方米，佔應蓄水量的59.81%，可供水量為16.5億立方米。

水利局稱：較2006年旱情損失降低

重慶市水利局周四（25日）表示，運用長江中上游最大規模取水躉船，及時緩解江津以北地區70萬群眾用水緊缺矛盾；實施193個抗旱項目等，受益人口256萬人，灌溉農田436.6萬畝，「與同樣遭遇旱情的2006年相比，無論受旱情直接經濟損失、影響農村飲水人口，還是河流斷流、水庫乾涸等數量均顯著降低」。

水利局稱，水利部門確保全市城鄉供水總體有保障。「目前，受影響人口基本生活用水有保障。目前，重慶水利部門已組織26個工作組深入36個區縣蹲點督導、巡迴指導，積極引導3萬餘名幹部投入抗旱保供水一線。」

官方派高性能飛機人工增雨。（新華社）

氣象局：等待時機展開增雨

中國氣象局23日調派一架飛機「新舟60」支援重慶增雨抗旱，備妥人工降雨高炮彈1萬3770發、火箭彈650枚，等待時機展開增雨作業。

中國氣象局人工影響天氣中心首席專家周毓荃介紹，當雲層夠高且擁有豐富的水氣被認定具備增雨潛力後，就會派出飛機把催化劑播撒在雲中。但若遇上強對流雲，產生很多閃電，飛機作業會很危險，工作人員會改向空中發射含有催化劑的火箭彈，或是高炮彈等。一般情況下，當催化劑成功送達15分鐘至20分鐘後，降雨的效果便顯而易見。

內媒《新京報》日前報道，重慶市氣象局曾指今年7月到8月17日，當地多次發射人工增雨火箭彈、高炮彈，累計增雨1億餘噸。但當前情勢仍需持續人工增雨。

長沙民眾上街淋雨歡呼

內地南方多地持續逾月高溫後，湖南、四川、貴州等地都透過人工增雨緩解旱情。長沙星期四晚終於迎來下雨，有民眾興奮走上街頭，淋雨歡呼蹦跳。本月以來，長沙的雨量只有4.2毫米，為1951年以來最少。當地為抗旱進行超過20次人工增雨。