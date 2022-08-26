重慶一周內發生逾十宗山火　北碚區明火歷時4天終被封控

重慶近期出現罕見的持續高溫乾旱，涪陵、巴南、北碚等多區相繼發生山火。其中，北碚區歇馬街道的山火經歷4天撲救後，終於在昨晚（25日）被有效封控，現場大量人員高喊「勝利了」。



北碚歇馬山火自上周日（21日）開始燃燒，當地累計派出4架直升機、投入各類救援力量1850人；國家應急管理部調度甘肅、雲南森林消防等趕赴現場支援。

直至25日下午，連續4天的山火撲救進入總攻階段。當晚8時許，在風向對北碚有力的情況之下，救援指揮部門決定利用隔離帶和風向優勢在半山腰一處火點採取「以火滅火」的撲滅方式，現場明火終於在約4小時後被撲滅。

據了解，「以火滅火」又稱「火攻法」，主要原理是由人工點燃火線與相向燒來的林火對接，使結合部驟然缺氧失去燃燒條件，在此次北碚山火的撲滅過程中起到了決定性作用。

此外，受持續高溫乾旱影響，重慶市涪陵、南川、江津、大足、銅梁、巴南、萬州等區亦相繼發生山火。當局表示，已累計投入各級各類救援力量1.4萬餘人、森林滅火主戰裝備3100餘台（套）、直升機10架參與重慶森林火災撲救，及時轉移群眾680餘戶1800餘人。

而截至目前，大部分火場明火已被撲滅，均未造成人員傷亡，未造成重要設施損毀。