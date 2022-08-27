兩條外來「殺手」鱷雀鱔被成功圍捕　河南當局採取無害化處理

河南省汝州市中央公園雲禪湖水域7月份發現疑似鱷雀鱔的「怪魚」蹤跡。據了解，鱷雀鱔是被稱為「水中殺手」的外來物種，不僅會捕食本土物種，更會在食物短缺情況下攻擊人類。

為了將其捕捉，當局更不惜抽乾30萬立方的湖水。直至周五（26日）晚，兩條「怪魚」被成功圍捕，經確認證實為鱷雀鱔，相關部門已對其進行無害化處理，並對湖區進行專業消毒。



據央視新聞報道，今年7月中旬，「怪魚」 的出現引起了汝州市相關部門的重視，經過一系列圍捕工作後卻一無所獲，當局於是決定採取排乾湖水的辦法。

對於此舉引發的熱議，該公園運維管理負責人綦立表示，「已經將水位下降對水生態的影響完全考慮在內了。園內五個小湖依地形而建，水系貫通，五湖相連，不會造成水浪費。」

據了解，鱷雀鱔是肉食性的魚類，且生性非常兇猛，牠的出現會造成本土水域中的魚類被捕食，從而引發藻類大面積氾濫，造成水體缺氧，引起一定範圍內的生態災害。

此外，鱷雀鱔作為外來物種還種缺乏天敵，吃光水域中的魚類之後，若出現食物短缺的情況，甚至還會攻擊人類，對人員造成傷害。

對此，有關專家提醒，未經批准不要擅自引進、釋放或者丟棄外來物種，並強調這是違法行為，情節嚴重的可被追究刑事責任。

此外，除了現身河南汝州水域之外，寧夏銀川近日亦有人在當地河水中發現鱷雀鱔踪跡，目擊者從魚浮在水面的情況判斷，當時牠應該正在適應水域環境和溫度，「該屬於人為放生不久」。而目前，銀川市已提請農村農業局辦理。