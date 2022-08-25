河南雲禪湖驚現「水中殺手」　當局抽乾30萬立方湖水展開圍捕

今年7月，河南省汝州市中央公園雲禪湖出現一條「怪魚」。經鑑定，怪魚是號稱「水中殺手」的外來物種鱷雀鱔。

為了將其圍捕，當局在近一個月將雲禪湖近30萬立方的湖水抽乾，整個圍捕過程更在網上直播，吸引逾3000萬名網民圍觀。

有人質疑，為捉魚將湖水抽走的做法太過大費周章。中國科學院動物研究所副研究員趙亞輝解釋，鱷雀鱔屬於食物鏈的頂端，對本土物種的生存造成很大威脅，因此一定要將其清除，維護生態平衡。



汝州政府工作人員介紹，雲禪湖內的魚類幾乎被鱷雀鱔吃光。由於鱷雀鱔性情兇猛，在沒有食物的情況下可能會咬人，若有兒童在淺水地方嬉戲，或會被魚咬傷。據悉，雲禪湖內的鱷雀鱔，其體型大小一口足以吞下25厘米長的魚類。

據介紹，鱷雀鱔原產於北美，中國本土沒有鱷雀鱔，主要作為觀賞魚被引進，卻因為隨意被人放生進入中國的自然水體。由於其個體大、肉食性，對土著的水生動物會產生較大威脅。

鱷雀鱔是雀鱔目、雀鱔科、骨雀鱔屬動物，是7種雀鱔魚類中最大的一種，最長可達3米多。鱷雀鱔屬於淡水魚，生活習性比較適合靜水生活，譬如池塘、河流回水灣等；除了正常的用鰓呼吸，還可以直接到水面呼吸空氣。

鱷雀鱔性情兇猛，是肉食魚類，主要以捕食水中魚類為主，且全身都有堅硬的魚鱗，魚鱗的堅硬程度足以讓其躲過許多兇猛食肉動物的威脅，因此處在食物鏈的頂端。

趙亞輝表示，國內只零星發現過鱷雀鱔，照目前情況而言，暫時沒有形成穩定的繁殖群體，因此算不上入侵，只能算是外來物種，「它的出現必將對該區域的本土物種帶來威脅，破壞生態平衡」。

不少人會以網購的方式，從境外購買飼養昆蟲類、爬行類、節肢類動物等作為寵物。趙亞輝指出，此舉會增加外來物種對本土生態環境破壞的可能，若飼養的外來物種被隨意放生到自然環境，在侵入地區能自我繁殖，便會對經濟、生態、生物多樣性和社會導致危害。

鱷雀鱔性情兇猛，主要以捕食水中魚類為主。（人民日報）

他呼籲，若想飼養境外觀賞魚或寵物，一定要通過正規渠道購買；若中途想棄養，可做無害化處理或向相關機構尋求協助，絕不可自行放生。

8月1日，農業農村部、自然資源部、生態環境部等聯合發布的《外來入侵物種管理辦法》明確表示，任何單位和個人未經批准，不得擅自引進、釋放或者丟棄外來物種；違例者將依照《生物安全法》第81條處罰，涉嫌犯罪者將被依法移送司法機關追究刑事責任。