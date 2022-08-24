內地多地出招刺激樓市　四川眉山：團購新房百套以上優惠購房款5%

內地樓市問題備受關注，近日，多個地方政府推出措施冀刺激市場，其中，四川眉山市推出房屋團購優惠，市外單位在當地團購新房100套以上可優惠房款的5%。



據眉山市政府官網周三（24日）消息，為進一步加強眉山與全國各地交流協作，讓更多人留眉置業，共享眉山開放發展成果，促進眉山市房地產業良性循環和健康發展，眉山市住房和城鄉建設局牽頭擬定《市外在眉團購新建商品住宅配套政策（徵求意見稿）》，並向社會公開徵求意見。

據指，市外黨政機關、企事業單位和社會團體在眉山市範圍內一次性購買30套以上的新建商品住宅的，團購主體除享受眉山市現有統一的購房政策外，由住建部門協調房地產開發企業再給予購房優惠。一次性團購30套以上的優惠購房款的3%，一次性團購50套以上的優惠購房款的4%，一次性團購100套以上的優惠購房款的5%，具體優惠根據不同樓盤情況確定。而按照政策，團購新建商品住宅的，其子女可享受與本地購房者子女接受義務教育就近就便入學的同等待遇。

除了眉山市外，多地政府也陸續推出刺激作為、放寬限制政策，其中，自2022年9月1日起，江蘇常州市二手房全面取消限售。分析認為，二手商品住房限售取消後，可在目前的市場環境下進一步增強市場流動性，對房地產市場的內部循環和健康發展有著積極作用。

江西萍鄉市。（網易）

江西萍鄉市亦提供購房補助，據《萍鄉市中心城區購房補貼和契稅補貼發放實施細則》，補貼對象為2022年6月1日至2023年6月1日在萍鄉市中心城區（含安源區、湘東區、萍鄉經濟技術開發區）購買新建商品住宅並辦理網簽、備案的（網籤時間和備案時間均在以上期間）的購買人。

文件明確，在指定日期內於萍鄉市中心城區購買家庭唯一一套新建商品住宅的家庭或個人，每套補貼1萬元（人民幣．下同）。購買改善型新建商品住宅的家庭或個人，面積在90平方米（含）以下的每套補貼5000元；面積在90平方米以上的每套補貼8000元。另購買新建商品住宅的萍鄉市戶籍二孩且孩子均未滿18周歲（截至2022年5月31日）的家庭（以購房人戶口簿為準，特殊情況由衛健部門、公安部門、民政部門出具相關證明），給予每平方米200元補貼。三孩且孩子均未滿18周歲的家庭，給予每平方米300元補貼。