新華時評：民進黨堅持台獨　是和平統一進程中必須清除障礙

2022年全球華僑華人促進中國和平統一大會8月27日在四川舉行。新華社的欄目「新華時評」稱，廣大海外僑胞是推動兩岸關係發展、促進祖國和平統一的重要力量。



評論文章題為「匯聚反『獨』促統正義力量 共創民族復興美好未來」。評論文章稱，全球華僑華人促進中國和平統一大會是由海外統促會組織發起舉辦、海外愛國僑團踴躍參與的重要反「獨」促統活動，2000年以來已舉辦20屆，產生了廣泛影響，向世界傳達了維護一個中國原則、反對一切分裂行徑、期盼完成祖國統一大業的共同呼聲，彰顯了中華兒女赤誠的民族情懷。

評論文章又稱，一個時期以來，台灣民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，挑戰一個中國原則，拒不承認「九二共識」，勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，導致兩岸關係緊張，危害台海和平穩定，破壞和平統一前景、擠壓和平統一空間，是爭取和平統一進程中必須清除的障礙。

評論文章指，美國一些勢力出於霸權心態和冷戰思維，將中國視為最主要戰略對手和最嚴峻的長期挑戰，竭力進行圍堵打壓，變本加厲推行「以台制華」，為「台獨」分裂勢力撐腰打氣，給中國實現和平統一製造障礙。當前，台海形勢緊張動蕩的根源是「台獨」勢力和外部勢力沆瀣一氣、勾連作亂。