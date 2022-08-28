佩洛西訪台後　美軍艦首過台海峽　解放軍東部戰區：挫敗任何挑釁

中國解放軍東部戰區新聞發言人施毅今（28）日表示，東部戰區對美軍軍艦過航行動，隨時做好挫敗任何挑釁準備。

美國海軍今證實兩艘提康德羅加級導向飛彈巡洋艦例行性通過台灣海峽。這是美國眾議院議長佩洛西（裴洛西；Nancy Pelosi）8月2日訪台，歷經大陸對台軍演，及無數次以戰機、船艦逾越台灣海峽中線後，首次有美軍軍艦航經台灣海峽。



「東部戰區」微信公眾號消息，8月28日，美國海軍巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam）和「錢斯洛斯維爾」號（錢斯勒斯維爾/昌塞勒斯維號；USS Chancellorsville）巡洋艦過航台灣海峽並公開炒作，解放軍東部戰區對美艦過航行動全程跟監警戒，一切動向盡在掌握。戰區部隊保持高度戒備，隨時做好挫敗任何挑釁準備。

美國海軍第七艦隊今天證實，兩艘提康德羅加級（Ticonderoga-class）導向飛彈巡洋艦在符合國際法的情況下，正例行性通過台灣海峽，並在聲明中說，美國海軍巡洋艦「安提坦號」和「錢斯洛斯維爾」今天例行通過台灣海峽，行經的水域符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍。

聲明還說，軍艦通過台海展現美國對自由開放印太地區的承諾。第七艦隊強調，美軍會在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。美軍強調，兩艘巡洋艦依據國際法於今天航經台灣海峽，展現美國對於自由且開放的印太區域承諾，將在國際法允許的地方持續進行飛行、航行等相關行動。

《環球時報》特約評論員胡錫進表示，今天的行動是新的挑釁，美方試圖以此舉安撫台當局和地區盟友，告訴他們美國不會在大陸的軍事壓力下後退。美軍艦過台灣海峽已經不可能對大陸產生任何威懾，對台當局的壯膽作用也越來越小。台灣問題是中美之間的長期博弈，美方唯一聽得懂並且願意尊重的語言就是實力。台灣問題最終一定要解決，這個問題已經成為外部勢力破壞中國崛起的最大抓手。