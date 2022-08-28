限電｜四川降雨緩解電力緊張　一般工商業用電今全部恢復

內地多個省市相繼傳出用電緊張。早在8月15日，四川省已下發緊急通知，省內工業企業停止生產6日，以保障民生用電；同月21日，四川省更啟動突發事件能源供應保障一級應急響應。

隨着氣溫下降，局部地區降雨，四川用電緊張得到緩解。截至今日（28日）中午12時，四川省一般工商業用電已經全部恢復。



國家電網介紹，今日四川水電日發電能力為4.6億千瓦時，比前段時間最低值回升9.5%。截至今日中午12時，四川省一般工商業用電已經全部恢復，除高載能行業外，大工業用電正在逐步恢復用電。後續水電來水持續好轉後，大工業用電將全部恢復正常用電。

2020年冬季、2021年夏季，國內多個省市都經歷大規模拉閘限電。今年8月，多個省市再度傳出用電緊張，繼四川供電拉響警報後，安徽、江蘇、浙江也傳出限電、停工和號召節約用電等事件。

據此前報道，本次限電與7月以來的持續高溫乾旱有關。8月15日，四川再次召開電力保供調度會，預計全省最大用電負荷將比去年同期增加25%，電力保供形勢十分嚴峻。當地官方下發緊急通知，省內工業企業停止生產6日，放「高溫假」，以保障民生用電。

8月16日，四川成都市政府要求關閉所有戶外廣告照明設備。《紅星新聞》報道，成都市要求關閉全部由政府投資建設和企業自建自管的景觀照明、燈光騷、形象展示，以及非安全照明設施，關閉所有戶外廣告照明（包括LED螢幕），同時督促商家店舖於歇業時間關閉招牌照明，積極協調小區物業、商業物業等關閉樓名標誌照明。