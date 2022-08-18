限電｜高溫乾旱致電力供應緊張　成都要求關閉全部室外廣告照明

內地多地連日遭遇熱浪席捲，川渝地區更成為高溫中心，電力保供面臨巨大考驗。四川成都市政府周二（16日）要求，關閉所有戶外廣告照明設備；國家電網重慶電力表示，實現六大區域電網、15個省級電網及15條直流接續支援重慶。



據《紅星新聞》報道，成都市城管委16日印發電力保供、戶外廣告節電等通知，要求關閉全部由政府投資建設和企業自建自管的景觀照明、燈光騷、形象展示，以及非安全照明設施，關閉所有戶外廣告照明（包括LED螢幕），同時督促商家店舖於歇業時間關閉招牌照明，積極協調小區物業、商業物業等關閉樓名標誌照明。

報道又指，為緩解電力供應緊張壓力，成都市市管道路照明設施中的6萬餘盞路燈已改造為LED節能光源，並安裝4萬多套單燈控制器，在深夜人車流量減少時，對LED路燈調低功率運行。今年8月以來，成都市關閉了用電量較大的景觀照明設施，平均一小時節電約11698度。

據了解，持續的高溫乾旱導致四川省自8月上旬以來，最大用電負荷預計年增25%，而為了緩解供電壓力，本輪限電一定程度影響了半導體、太陽能材料等製造。台資企業富士康成都工廠亦於周一（15日）起停產6天，有台商接受《香港01》訪問時指，廠內確實開始放「高溫假」以節能省電，他還預計此次限電不會對富士康生產造成太大影響。

此外，電力保供同樣受到影響的還有重慶市，國網重慶電力表示，在全國電力供需持續緊張的情況下，盡最大努力爭取國家電網公司支持，實現六大區域電網、15個省級電網及15條直流接續支援重慶，首次從遠至蒙東、遼寧輸送電力至重慶；並積極協調南方電網，歷史首次實現南方電網與國家電網相連的江城直流反向送北支援重慶。