限電｜四川居民恐受波及　武漢商場電梯停擺　寫字樓突關冷氣

8月16日，多位武漢市民反映多間商場及寫字樓「限電」，寫字樓突然關掉冷氣，商場突然關燈或電動扶梯無法使用。商場工作人員表示是接供電局限電通知，為保障居民用電之舉。此前國家電網武漢客服稱，目前電力供需存矛盾，已實施「限電方案」。

此外，四川達州電力集團有限公司8月16日下午發布《有序限電預告》稱， 如果在採取一切措施仍無法緩解供電壓力的情況下，將對轄區內的居民用戶實行有序限電，每條線路計劃持續時間約兩個半小時。



中國多省市2020年冬季、2021年夏季兩度經歷大規模拉閘限電，當局後來推出多項舉措。日前，多個省市再度傳出用電緊張，繼四川供電拉響警報後，安徽、江蘇、浙江也傳出限電、停工和號召節約用電等事件。



8月16日武漢網民指出，多家商場電動扶梯停擺、寫字樓的冷氣突然關掉，街道的電燈也停了。網民憂心，「氣溫還未超過40（攝氏）度，已經開始限電了」。



內地傳媒指出，7月以來的持續高溫乾旱，導致四川今夏電力保供形勢較往年更趨嚴峻。8月15日，四川再次召開電力保供調度會，預計全省最大用電負荷將比去年同期增加25%，電力保供形勢十分嚴峻。當地官方下發緊急通知，省內工業企業停止生產6日，放「高溫假」，以保障民生用電。

另外，台資富士康成都工廠亦於周一（16日）起停產6日。富士康指，停產暫時對公司營運影響不大。富士康成都工廠是蘋果手錶及電腦組裝生產地之一。而富士康組裝iPhone，主要在富士康鄭州工廠和深圳工廠。

國家電網：跨省「餘缺互濟」支援川渝

16日，國家電網有限公司董事長辛保安調研指導電力保供時強調，確保電網安全運行，科學安排運行方式，加強電網運行監控，堅持全公司「一盤棋」，發揮大電網資源配置作用，組織跨區跨省餘缺互濟，最大限度支援川渝地區電力供應。