疫情｜深圳增11宗本土個案　地鐵巴士局部停運　福田羅湖全域管控

深圳昨日（28日）新增11宗新冠肺炎本土個案，包括9宗確診病例及2宗無症狀感染者。當局發布一系列防疫措施，包括停運24個地鐵車站、羅湖區及福田區全域實行管控措施等。



深圳的新增病例主要來自福田及羅湖。深圳地鐵發布運營公告稱，自今日（29日）起，深圳羅湖區、福田區共24個地鐵車站暫停運營服務，雙方向列車不停站通過，具體恢復時間另行通知。

在巴士當面，當局今日起一連四日對途經福田區園嶺、華強北、南園街道，羅湖區桂園、筍崗、南湖街道的巴士線路停靠站點進行臨時調整，途經以上區域站點的巴士線路將實行跳站運行、暫停運營服務。受影響的巴士站達335個。

羅湖區及福田區今日起一連四日在全域實行管控措施，包括批發市場和卡拉OK等室內密閉場所暫停營業、暫停堂食、開展全員核酸檢測實行「一日一檢」等。

此外，由今日起一連四日，羅湖區桂園街道、南湖街道、筍崗街道，以及福田區園嶺街道、華強北街道、南園街道則實施更嚴格的管控措施，其中包括要做到「足不出戶、嚴格居家」，每戶每2天可派1人憑出入卡和24小時核酸陰性證明，外出1次購買生活必需物資；所有企業原則上一律居家辦公，暫停生產經營活動；保障基本需要的生活超市、藥店、醫療機構、餐飲（僅提供外賣）以外，其他營業場所、門店一律停業。