嫌沒空間跳舞？9位廣場舞大媽發揮神力　直接將核酸檢測亭推走

江蘇無錫一群跳廣場舞的大媽們為了獲取不受干擾的跳舞空間，「齊心協力」將地鐵站附近的核酸檢測亭推至一旁，整個過程全被路過的王先生拍下。



王先生表示，8月23日晚路過該處時便發現大媽們將核酸亭推走，沒想到隔天經過時，又看到他們將檢測亭挪到另外一邊，「當時覺得挺無奈的。」

廣場舞大媽合力把「礙事」的核酸檢測亭推走。（微博截圖）

《搜狐千里眼》影片顯示，大約有9名跳廣場舞的大媽們為了在地鐵站旁的小廣場跳舞，在8月23日先是集眾人之力，將廣場中擺放的核酸檢測亭推至廣場右方，隔日，這群大媽又將核酸檢測亭挪到另外一邊，讓路過民眾傻眼又無奈。

影片被傳至微博後，引起網友討論。有網友稱讚：

．「支持大媽們，不做核酸幹嘛要這個亭子？」

．「老仙女們真神力」

．「推開的不是核酸亭，是人民對過度防疫無奈的心」

．「甚麼也不能阻止大媽們跳廣場舞」



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也有網友用反諷的口吻留言：

．「這麼大的力氣做公交（車）應該不用讓座吧」

．「這是一種動物宣示領地的行為」

．「大媽們膽量無可限量」

．「跳舞方式玉，公交（車）林黛玉」



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