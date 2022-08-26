嫌沒空間跳舞？9位廣場舞大媽發揮神力 直接將核酸檢測亭推走
撰文：ETtoday
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江蘇無錫一群跳廣場舞的大媽們為了獲取不受干擾的跳舞空間，「齊心協力」將地鐵站附近的核酸檢測亭推至一旁，整個過程全被路過的王先生拍下。
王先生表示，8月23日晚路過該處時便發現大媽們將核酸亭推走，沒想到隔天經過時，又看到他們將檢測亭挪到另外一邊，「當時覺得挺無奈的。」
《搜狐千里眼》影片顯示，大約有9名跳廣場舞的大媽們為了在地鐵站旁的小廣場跳舞，在8月23日先是集眾人之力，將廣場中擺放的核酸檢測亭推至廣場右方，隔日，這群大媽又將核酸檢測亭挪到另外一邊，讓路過民眾傻眼又無奈。
影片被傳至微博後，引起網友討論。有網友稱讚：
．「支持大媽們，不做核酸幹嘛要這個亭子？」
．「老仙女們真神力」
．「推開的不是核酸亭，是人民對過度防疫無奈的心」
．「甚麼也不能阻止大媽們跳廣場舞」
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也有網友用反諷的口吻留言：
．「這麼大的力氣做公交（車）應該不用讓座吧」
．「這是一種動物宣示領地的行為」
．「大媽們膽量無可限量」
．「跳舞方式玉，公交（車）林黛玉」
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