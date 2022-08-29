來港易日增500名額便利近3萬內地生 港漂：港府為我們送出大禮包
撰文：趙觀祺
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新學期開學在即，近3萬內地學生負笈南下，8月下旬至9月初將陸續抵達香港。
內地赴港新生收到香港特區政府送上的「禮包」，包括由廣東省經「來港易」計劃入境香港的預約名額每日增加500個，同時非經「來港易」赴港的內地生，也因香港政府縮短強制檢疫期至3天而受惠，認為檢疫新安排是「及時雨」。
官方媒體《中新社》引述香港《文匯報》報道，香港八間資助大學新學年將有超過4.16萬名境外學生來港修讀學位課程，當中的2.95萬名為內地新生。有內地赴港學生開心感嘆：「特區政府為我們送出『大禮包』，便利我們赴港升學！」
任職教育機構的陳大大老師一直服務於內地學生赴港求學事宜，他說，每年8月下旬至9月初是內地學生前往香港求學的高峰期，對於這班「新港漂」（新香港人）來說，檢疫期縮短至3天簡直就是一場「及時雨」。
香港大學中文系研究生新生呂逸獲悉新安排後，8月20日上午從上海浦東機場乘飛機抵達香港國際機場。她說，結束3天酒店隔離檢疫後，到入境時提供的就近檢測點進行核酸檢測，十分便捷。
呂逸說，「3+4」政策對內地赴港讀書的學生無疑是極大福音，新生們大多亟需辦理香港身份證、銀行卡等事宜，亦需在開學前提前熟悉校園。縮短檢疫期，為同學們提供了寶貴的緩衝時間，讓大家能從容地適應香港的學習和生活節奏。不過，她表示，看到香港現時疫情仍十分嚴峻，認為不能放鬆防疫，需時刻保持警惕。
香港科技大學新生劉懷謙認為，3天的封閉式隔離和4天的自行監察是比較能令人接受的。他和同學都盼望之後的政策能將內地其他地區囊括到「來港易」計劃。
不少在內地學生受疫情封控影響，香港成為理想求學地。香港政府推出更多便利內地生赴港求學相關政策和措施，有望吸引更多內地學生赴港求學。