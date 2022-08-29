來港易日增500名額便利近3萬內地生　港漂：港府為我們送出大禮包

新學期開學在即，近3萬內地學生負笈南下，8月下旬至9月初將陸續抵達香港。

內地赴港新生收到香港特區政府送上的「禮包」，包括由廣東省經「來港易」計劃入境香港的預約名額每日增加500個，同時非經「來港易」赴港的內地生，也因香港政府縮短強制檢疫期至3天而受惠，認為檢疫新安排是「及時雨」。



官方媒體《中新社》引述香港《文匯報》報道，香港八間資助大學新學年將有超過4.16萬名境外學生來港修讀學位課程，當中的2.95萬名為內地新生。有內地赴港學生開心感嘆：「特區政府為我們送出『大禮包』，便利我們赴港升學！」

任職教育機構的陳大大老師一直服務於內地學生赴港求學事宜，他說，每年8月下旬至9月初是內地學生前往香港求學的高峰期，對於這班「新港漂」（新香港人）來說，檢疫期縮短至3天簡直就是一場「及時雨」。

2022年8月24日，香港理工大學的大學生熱烈歡迎行政長官李家超為理大舉辦主校門揭幕典禮。（香港理工大學）

香港大學中文系研究生新生呂逸獲悉新安排後，8月20日上午從上海浦東機場乘飛機抵達香港國際機場。她說，結束3天酒店隔離檢疫後，到入境時提供的就近檢測點進行核酸檢測，十分便捷。

呂逸說，「3+4」政策對內地赴港讀書的學生無疑是極大福音，新生們大多亟需辦理香港身份證、銀行卡等事宜，亦需在開學前提前熟悉校園。縮短檢疫期，為同學們提供了寶貴的緩衝時間，讓大家能從容地適應香港的學習和生活節奏。不過，她表示，看到香港現時疫情仍十分嚴峻，認為不能放鬆防疫，需時刻保持警惕。

香港科技大學新生劉懷謙認為，3天的封閉式隔離和4天的自行監察是比較能令人接受的。他和同學都盼望之後的政策能將內地其他地區囊括到「來港易」計劃。

不少在內地學生受疫情封控影響，香港成為理想求學地。香港政府推出更多便利內地生赴港求學相關政策和措施，有望吸引更多內地學生赴港求學。