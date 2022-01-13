沉迷遊戲差點被退學？內地生逆襲成年薪百萬的華為「天才少年」

日前，復旦大學信息科學與工程學院博士研究生林田宣布入選華為「天才少年」，將完成與華為技術有限公司的簽約，畢業後加入華為無線產品部門，年薪估計可達百萬元人民幣。



華為「天才少年」林田分享，自己其實曾一度沉迷遊戲差點被復旦退學，但自己不想再讓父母失望，於是更加努力學習，在師長好友的幫助下，成功翻轉人生。



華為創始人任正非2019年發起「天才少年」計劃，高薪吸引頂尖人才，三年來招募不到20人。據了解，入選「天才少年」年薪超過人民幣百萬，最高更可達201萬元。近期不少入選華為「天才少年」的故事被公開，林田就是一例。

2019年，林田在國際頂級期刊上發表論文，受到了華為的關注。去年暑假，林田進入華為無線產品部門實習。實習一段時間后，他被部門主管推薦參加「華為天才少年」的面試順利入選。

「差點被退學」成人生轉捩點

林田入選「天才少年」的過程十分順遂，但他分享，自己其實曾經一度因成功考取復旦大學後就開始荒廢學業。由於復旦採積點制度，由每門課程所得等級相加除以所修學分的平均數，林田大一學期成績在滿分4分的情況下，只得到積點1.8，是相當低的分數，一度面對退學危機。

「當時，我以為大學隨便玩玩就可以了，完全沉溺在遊戲之中，期末考的時候才發現功課完全荒廢了。」林田表示，比起成績的打擊，更令他難過的是父母的失望。

他回憶，春節期間，老師曾打電話到家中，詢問是否因家庭經濟困難耽誤學習，並提醒他，這樣的情況繼續的話，他會有退學的風險。

華為「天才少年」計劃高薪網羅海內外優秀人才，入選並非易事。（Reuters）

林田回憶，大一春節「萬家燈火喜度元宵的那天，父母卻要送我去車站返校參加補考。」他返回學校後，在只有自己一個人的寢室里，面對冰冷的牆壁非常想家，「我暗自下定決心，以後絕不能再掛科、再補考。」

大二那年，林田選擇通信工程專業，遇到好的室友和老師，林田也積極擔當班委、參加班級活動，努力從大一的狀態中走出來。他也因此卸載電腦中的網路遊戲，開始大量閱讀課程相關的電子書籍，在大三那年，林田取得接近滿分4.0的優秀績點。後來更拿到國家獎學金，獲評2020到2021學年復旦大學優秀學生標兵。

林田分享時笑著說，「最開始的目標很小，只想著至少不能被退學。」最後達成的目標卻是他都不敢奢想的。林田表示，自己至今仍感謝『績點1.8』的那段時光。他認為，那段時光錘鍊他的意志力、抗壓力。「已經是從低谷走出過的人，無論再遇到什麼困境，我都沒有理由不相信自己能走出來第二次。」