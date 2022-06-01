最難就業季｜內地生來港讀碩士競爭劇烈：非重點院校畢業機會渺茫

中國教育部統計，今年大學畢業生首破千萬達1076萬人，又因内地防疫封控重創經濟，企業緊縮召募，應屆畢業生遭逢最差經濟與最難就業雙重夾擊。



據英國廣播公司（BBC）報道，李銘（化名）是内地西北部一所理工大學的大四學生，學土木工程的他原本力拚考研究院，因競爭者眾而落榜，但「要是往年我這個分應該能上」。履歷石沉大海，絕望的他又碰上畢業前夕疫情加劇了，處處封控，哪兒都去不了，成天關在宿舍無所事事，畢業就失業，只得先回家啃老了。

今年特別多像李銘這樣的社會新鮮人因求職碰壁淪為啃老族。報道提到，1076萬人這個創紀錄的數字，就算是頂著985或211名校的光環，想要在佼佼者中殺出重圍也是困難重重。

中國今年大學應屆畢業生將達1076萬人，4月份失業率上升，尤其是16至24歲人口調查失業率高達18.2%。（Getty Images）

馮華美（化名）就讀長三角某所納入211計畫的重點大學，感嘆以前學長姊申請赴港讀1年研究所非難事，輪到她卻生不逢時，今年3所香港學校都回絕她，競爭格外激烈，211都沒戲，非得985不可。

她表示，親戚在深圳的網路巨頭企業任職，順道打聽有沒有內薦或實習可能，答覆卻是今年校招名額有限，除了最頂級的名校外，多數留給社會招聘。

她說，目前手上只有一個錄用通知，而且起薪令人蹙眉，對比以往前輩們還沒出校門手中就有7、8個職缺，不可同日而語，今年就是人多，無論考研、留學、考公職等，到處都是人。

李銘直言，「畢業生之間也不一樣，985和我們這種『雙非』（非985和非211等普通大學）的區別就是，他們的選擇變少了，我們直接沒選擇了」。

報道提到，「985院校」是指1998年5月中國啟動的建設一批高水平大學的工程，共有39所大學入選，這些學校被認為是中國最好的一批大學。「211院校」是指内地在1995年11月啟動的工程，旨在面向21世紀、重點建設100所高等院校，包括所有「985院校」。「雙非院校」指既非「985院校」，也非「211院校」的内地高校。

馮華美就讀長三角某所納入211計畫的重點大學，感嘆以前申請赴港讀1年研究院非難事，今年3所香港學校都回絕她，競爭格外激烈，211都沒戲，非得985。（Getty Images）

摩根士丹利證券首席經濟學家章俊表示，綜合估算内地過去幾年GDP成長與城鎮新增就業，大致而言，GDP增加1個百分點就能支撐200至240萬的城鎮新增就業。

由此推估，内地今年兩會提出達成1100萬城鎮新增就業的目標，這與1076萬大學畢業生的需求相符。章俊指出，如此内地今年GDP成長率就得落在4.5%至5.5%間。

内地今年首季GDP成長率卻僅4.8%，幾乎快要跌破上述區間，加上疫情對第2季影響顯著，國務院總理李克強也坦承，3月尤其4月份，若干經濟指標明顯走低，遭遇的困難更甚於先前。

18日上午，國務院總理李克強到雲南大學考察，同日在雲南主持召開座談會，研究部署進一步穩增長穩市場主體保就業。（雲南大學微博協會）

報道指，艱難的經濟形勢造成内地4月城鎮失業率上升0.3個百分點至6.1%，創下2020年3月以來新高；4月内地城鎮新增就業121萬，低於去年同期的140萬，更低於2020年疫情期間4月的125萬。

這些數字還只是反映當前的嚴峻，何況1076萬人還沒走出校園。馮華美哀怨地說，「年年都說『最難』，其實都還好，今年才是真的難」。