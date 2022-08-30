成都增203宗本土個案　宣布非必要不離市　「白事簡辦紅事緩辦」

四川成都昨日（29日）新增203宗本土個案，包括133宗確診及60宗無症狀感染者。當地今日（30日）宣布措施，包括全體市民按照應檢盡檢原則，按要求參加全員核酸檢測；非必要不離市；「白事簡辦、紅事緩辦」等。



內地昨日合共新增1717宗本土個案，其中確診382宗，無症狀感染者1447宗。四川省昨日合共新增276宗本土個案，其中確診167宗，無症狀感染者109宗；另新增境外輸入個案5宗，均在成都市，其中1宗確診、4宗無症狀感染者。

成都市新聞辦通知，當前疫情防控形勢異常複雜嚴峻，為快速遏制疫情擴散蔓延勢頭，自2022年8月30日零時起加強全市社會面疫情防控，暫定實施5日，後續將根據疫情進展和防控需要作動態調整。

通知要求加強核酸檢測，應檢盡檢。（Gettyimages）

通知要求，有個案區（市）縣的高風險區採取封控措施，「足不出戶、上門服務」，中風險區採取管控措施，「人不出區、錯峰取物」，低風險區採取防範措施，做好個人防護、避免聚集；進入小區、工廠、機關企事業機構、公共場所須持48小時內核酸檢測陰性證明，進入重點區域須持24小時內核酸檢測陰性證明，並嚴格落實測溫、亮碼、掃碼、戴口罩等防疫措施；上下班儘量做到企業住址「兩點一線」。

通知指，加強核酸檢測，全體市民按照應檢盡檢原則，按要求參加全員核酸檢測，密切關注本區域核酸檢測時間，按所在街道、社區通知，分時段到指定地點參加核酸檢測，堅持佩戴口罩，保持1米線距離，做好個人防護。

通知要求，「白事簡辦、紅事緩辦」（Gettyimages）

通知續指，嚴格離、來（返）市管理，非必要不離市，確需離市的自31日起須持24小時核心酸檢測陰性證明；嚴格執行「入川即檢」，近7日有中高風險地區和涉疫城市旅居史來（返）市人員，及與病例軌跡重合人員須立即主動向社區和工作機構、住地報備。

通知並要求，有序實施局部交通管制，根據疫情防控需要，劃定臨時交通管控區，請各類通行車輛服從交通管理部門指揮；強化重點場所管控，全市酒吧、KTV、密室逃脫、劇本殺、網吧、健身室、棋牌室、洗浴場所等各類空間密閉娛樂場所和博物館、文化館、圖書館、美術館、游泳場館、室內體育場館等各類公共文體活動場所暫停開放和營業，養老院、兒童福利院、監獄等實施封閉管理，宗教活動場所暫時關閉，暫停宗教活動。

通知還提到，嚴格控制人員聚集，推遲秋季開學時間，各類校外培訓機構暫停實體培訓，暫停中小學和幼兒園在校（園）託管；停止各類聚集性活動，重點區域停止堂食，「白事簡辦、紅事緩辦」，暫停團隊旅遊。