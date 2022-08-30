深圳疫情升温增35宗本土個案　本地首次發現BF.15變異株

深圳疫情升温，昨日（29日）新增35宗新冠肺炎本土個案，包括24宗本土確診病例及11宗本土無症狀感染者，比前一日的11宗新冠肺炎本土個案大增。

當局昨日表示，近日大多數個案感染毒株為BF.15變異株，為本地首次發現。



深圳當局昨日表示，深圳市疾控中心對全市8月23日以來的所有病例均進行了病毒的基因組序列比對分析，測序結果顯示，大多數個案感染毒株為BF.15變異株（Omicron BA.5.2.1的子分支）為深圳本地首次發現；另外部分個案感染毒株為BA.5.2、BA.5.2.1和BA.2.2變異株。

當局表示，上述個案感染毒株與境外報告的部分毒株序列高度同源，不排除個案由境外輸入引發本地感染的可能。

當局又表示，深圳本輪疫情中的陽性個案主要感染的是隱匿性和傳播力更強的Omicron BA.5進化分支。加之當前國際國內疫情反覆，導致全市疫情防控同時面臨本土疫情續發反彈風險和境外疫情倒灌風險、國內中高風險地區輸入風險的三重挑戰。未來一段時間將是深圳市疫情防控壓力最大、風險最高、形勢最嚴峻的時候。

羅湖福田龍崗全域實行管控措施

深圳當局已發布一系列防疫措施，包括停運24個地鐵車站及335個巴士站，以及一連四日在羅湖區、福田區、龍崗區全域實行管控措施等。

羅湖區、福田區、龍崗區29日起一連四日在全域實行管控措施，包括批發市場和卡拉OK等室內密閉場所暫停營業、暫停堂食、開展全員核酸檢測實行「一日一檢」等。

此外，羅湖區、福田區、龍崗區7條街道在29日起一連四日實施更嚴格的管控措施，其中包括要做到「足不出戶、嚴格居家」，每戶每2天可派1人憑出入卡和24小時核酸陰性證明，外出1次購買生活必需物資；所有企業原則上一律居家辦公，暫停生產經營活動；保障基本需要的生活超市、藥店、醫療機構、餐飲（僅提供外賣）以外，其他營業場所、門店一律停業。