傳山東青島各校收到「禁書令」　龍應台回應作品被封殺：我的光榮

據美媒《自由亞洲電台》昨日（29日）報道，山東青島市各個學校上週收到校方通知，根據上級文件，部分圖書不再適合學生閱讀，其中包括台灣作家龍應台的所有作品。



報道指，青島市各個學校上週收到校方通知指，「根據上級文件通知，部分圖書不再適合學生閱讀」，如果家中有類似書籍，不要讓孩子讀，也不能帶往學校。通知還要求家長注意整理以下圖書，並進行封存。

這些書有前廈門大學人文學院中文系教授易中天的多本作品，如《易中天中華經典故事》；兒童文學作家楊紅櫻「淘氣包馬小跳」系列作品當中的《天真媽媽》；兒童作家北貓的《米小圈上學記》；前北京故宮博物院副院長陳麗華主編的《幼兒趣味中國歷史繪本》；漫畫家郭競熊的所有作品；台灣作家龍應台的所有作品。

報道指，致電青島市教育局辦公室和教育局投訴電話查詢此事，但未獲接聽。

龍應台常將人文情懷注入作品內核。（天地圖書提供）

據報道，在「濟南路中學教師」微信群，有人傳達校方的通知稱，接青島市教育局通知，各學校安排人員28日下午3時30分前，排查完成對學校圖書館、閱覽室、教室讀書角、教師辦公室等校內所存有郭競雄、易中天、楊紅櫻、北貓、陳麗華的書籍，並立即下架以及列表上報作品名及冊數。

龍應台：會繼續真誠努力

讓你明白文明有力量、和平有意義

針對書籍被禁，龍應台在Facebook表示：她的《大江大海1949》、《請用文明來說服我》已被嚴禁10多年，其他包含《目送》、《親愛的安德烈》等書，在她2019年為香港說話之後，也多半被下架。這回，只是不准學生讀她的書而已。

她又稱，「被你禁，真的是我的光榮。但是，我會繼續為你努力，真誠地努力，用每一字、每一句，用每一篇文章、每一個故事，打開你心裡一扇又一扇不幸緊閉的窗，讓你領悟人心有嚮往，讓你明白文明有力量，讓你認識和平有意義，讓你看見控制的路上其實血跡斑斑，希望你有一天終於知道：國家存在的唯一理由是給予人民幸福，政府存在的根本前提是保障個人的自由。」