檢察院擅自赴書局下架《新華字典》稱「低俗」　被上級批評整改

廣西省桂林市全州縣檢察院日前發文稱，在專項檢查中，發現《新華字典》存在低俗內容，執法人員當場責令下架整改，引發熱議。6月5日，桂林檢察院表示。全州縣監察院存在履職不當，已責成整改。



廣西全州縣人民檢察院6月2日在微信公眾號表示，縣檢察院1日聯合縣教育局、縣新聞出版局等部門工作人員對相關小學教材、少兒讀本進行專項督查，要求各書店逐本進行審查、清理，檢查還發現某些書店售賣的部分《新華字典》及兒童讀物存在低俗化內容與配圖的情況，執法人員當場責令下架整改。

對此，桂林檢察院稱，全州縣檢察院自行聯合該縣教育局、新聞出版局等行政部門到學校、書店對小學教材、少兒讀本進行專項檢查，次日在該院官方微信公眾號發布《淨化未成年人閱讀環境 全州縣人民檢察院聯合多部門對問題書籍開展專項督查》的工作訊息，引發輿論關注。

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桂林檢察院稱，按照自治區要求，桂林市檢察院組成工作專班調查核實。經核查，全州縣檢察院聯合開展此次專項檢查存在履職不當行為，桂林市檢察院已責成該院進行整改。桂林市檢察機關將以此為鑑，舉一反三，強化規範司法，嚴格依法履職，並請社會各界予以監督。

有網民直言，全州縣檢察院「搬起石頭砸了自己的腳」，原本「文化市場行政執法」就不是自己的職責，還「自行」聯合行政部門聯合執法，並且執法的對象還是在內地民眾心目中權威的《新華字典》。

《新華字典》是中國最權威的一部小型現代漢語規范字典，由中國社會科學院語言研究所編著，商務印書館出版，目前已經出版至第12版。

作為中小學生和教師必備的工具書之一，《新華字典》也是學習中文的主要參考字典之一，歷經幾代上百名專家學者10餘次大規模的修訂，重印200多次，截至2015年7月28日為止，已全球發行5.67億本，並於2016年4月12日獲得兩項健力士世界紀錄，分別是「最受歡迎的字典」和「最暢銷的書」。

《新華字典》在漢語字典界擁有不凡地位。 （網上片段截圖）

在內地教科書因插圖爭議甚囂塵上之際，《新華字典》關於「玩」的解釋與組詞時，出現了「玩弄女性」的組詞，被網民認為是有意地壓低女性，有歧視和侮辱傾向。出版方和編撰方對此都未有回應。據悉，《現代漢語詞典》第6、7版和《新華字典》第11、12版均有該組詞。

對此，有業內人士表示，從語法上來講，例句本身沒問題，爭議點更多是在道德和社會公序良俗層面。在很多人看來，作為語言文字工具書的《新華字典》收錄日常生活使用頻率很高的「玩弄女性」一詞，屬於「應錄盡錄」，社會生活存在的詞語無論褒義還是貶義，都應該收錄。若遭受質疑後就畏手畏腳，反而失去了字典的存在價值。

面對並未形成社會共識的《新華字典》涉及「低俗」問題，全州縣檢察院卻一馬當先，雷厲風行地聯合行政部門「聯合行動」，還高調地在自己的公眾號發布「當場責令《新華字典》下架整改」的新聞稿。

按照一般人的理解，檢察院作為「國家的法律監督機關」，擁有刑事檢察、民事檢察、行政檢察和公益訴訟檢察「四大檢察」職能，並不具備文化市場、新聞出版這類行政執法職能。

有網民認為，全州縣檢察院如此積極，借助輿論熱點高調執法，是以通過時下這波輿論風向做出判斷，並且認為高調聯合行動可以「獲利」，比如發個工作簡報、獲得上級表彰，而且還會斷定這樣的「傾力表演」積極正面又契合公眾期待，是零風險穩賺不賠的「戲碼」。