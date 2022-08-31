美媒：碧桂園稱中國房地產市場已入寒冬　疫情點狀爆發拖累施工

中國最大開發商之一碧桂園使用了一些強烈措辭，來描述長達一年的低迷及其造成的財務衝擊，稱中國房地產市場已經進入寒冬。

按照合同銷售額的排名，碧桂園多年來都是中國最大的房地產開發商，該公司週二（8月30日）公佈上半年利潤劇降96%，住宅銷售同比減少了三分之一。



美國《華爾街日報》報道，這家總部位於廣東的公司表示，面對預期轉弱、需求疲軟和房地產價格下降的環境，房地產市場舉步維艱。碧桂園，這些因素讓行業的每一位參與者都倍受壓力，市場快速下行，行業進入寒冬。疫情在中國數個城市的點狀爆發也拖累了建築施工，並令業績承壓。

報道稱，碧桂園勉強實現了相當於8900萬美元的小幅盈利，相比之下，2021年上半年利潤為22億美元。碧桂園執行董事莫斌在財報電話會議上為利潤的大幅下降向投資者道歉。莫斌表示，該公司將不斷調整自身戰略，把重心放在保證現金流、資產負債表及利潤平衡。他預測，明年6月份市場應該恢復到健康發展的階段。

2022年8月30日，碧桂園集團舉行2022年中期業績發布會，碧桂園集團總裁莫斌（中）、常務副總裁程光煜（右）、首席財務官兼副總裁伍碧君（左）出席並答記者問。（碧桂園）

報道提到，碧桂園長期以來被視為財務狀況最強勁的中國房地產開發商之一，但與許多同行一樣，碧桂園也在艱難應對信心危機，信心不足已導致購房者和投資者對中國房地產市場退避三舍。

報道分析，儘管碧桂園一再試圖讓市場相信其能夠抵禦危機，但其股票和美元債券價格今年已大幅下挫。在一項新的試點計劃中，最近碧桂園被選中，成為在政府擔保下發行境內債券的幾家開發商之一。包括中國恆大和融創中國在內的30多家中國房地產公司已經出現了國際債務違約。許多民營開發商本月發布了盈利警告；一些公司預計淨利潤將減少90%以上，還有一些公司預計將出現虧損。