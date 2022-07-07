內房嚴冬｜SOHO中國CFO倪葵陽涉內幕交易被查？官媒：非空穴來風

内地近日傳出大型商用房地產發展商SOHO中國首席財務官（CFO）倪葵陽因涉嫌內幕交易，已被警方帶走調查，引起網民、地產界及財經界人士討論，部份網民更因此關切SOHO中國及其創辦人潘石屹前途。

官方媒體《環球時報》昨日（6）日引述知情人士表示，倪葵陽涉嫌內幕交易被查「絕非空穴來風」。



SOHO中國財報指，倪葵陽現年44歲，1999年畢業於中國石油大學會計系，2008年7月即進入SOHO中國任職。2011至2013年擔任財務總監，2014年升任副總裁，2018年10月擔任首席財務官，擁有逾20年的財會方面經驗。

報道指，倪葵陽利用內幕消息，在黑石集團（Blackstone）收購SOHO中國中「瘋狂利用股票套現」，目前被警方帶走調查。黑石集團收購SOHO中國的消息最早在2020年3月傳出，曝光翌日，SOHO中國的港股股價一天暴漲38%。2021年，官方反對並介入收購下，全案在同年9月告吹，其間股價多次上演暴漲暴跌，引起輿論非議。

此後，SOHO中國股價不但完全跌回消息曝光前的原點，在内地房地產景氣欠佳下，股價今年以來持續崩跌，昨日以港幣1.23元坐收，市值只剩港幣64億元，較傳聞前市值大幅縮水逾55%。

SOHO中國創辦人潘石屹的前途也受外界注意。由於SOHO中國自2014年起開始拋售在華資產，他個人同時向美國哈佛、耶魯大學分別捐贈巨款，引起輿論非議。而黑石交易案，在内地更廣被視為「潘石屹要跑了」的象徵，網路上一度掀起「別讓潘石屹跑了」的聲浪。

2021年12月，SOHO中國旗下子公司接連被北京官方以逃漏稅及向租戶超收電費為由，共罰款人民幣近8億元，當時一度引起官方要拿SOHO中國或潘石屹開刀的揣測。今年3月10日，潘石屹公開宣布，SOHO中國要以7折價格出售北京、上海兩地共3.2萬平方公尺的房產，收入將全數用於抵債，除了反映内地房地產景氣陷入寒冬，套現動機再度引起外界聯想。

學者：債務控管不佳令房地產由盛而衰

淡江大學金融研究所教授謝明瑞在《中國恆大房地產債務危機剖析》表示，內地房地產崛起的主要影響因素包括企業經營能順勢而為、配合政府政策、重視企業發展模式、確實掌控金流，而債務控管不佳則是由盛而衰的因素。他以恆大為例子指，企業經營擴張快速，財務控管不佳，違反國家房市政策，加上決策者認為恆大事件是可控制的因素，而不願進一步加以輔助的行為模式，是恆大地產發生危機的前緣因素。

中華經濟研究院副研究員吳明澤在《恆大債務危機與未來可能發展》表示，内地房企債務擴張的風險，即使是最大的房企恆大亦可能破產。近年來包括安邦、海航、北大方正與清華紫光陸續出現違約或是破產重整的情況，顯示債務風險正在上升，雖然在内地的體制下，要爆發全面性金融風暴的機率不高，但區域性、小規模金融風險不可免，投資人血本無歸的情況亦可能發生，值得關注。