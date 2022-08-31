戈爾巴喬夫逝世｜胡錫進：手攥一把好牌　卻打得讓前蘇聯輸個精光

前蘇聯總統戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev，又譯戈巴卓夫）8月30日因病離世，終年91歲。

官媒《環球時報》前總編輯、現任特約評論員胡錫進發文批評稱，戈爾巴喬夫手攥一把好牌，卻打得讓前蘇聯和他自己都輸了個精光，讓今天的俄羅斯陷入前所未有的戰略被動和艱難。他作為前蘇聯最後一任領導人，所做的一切都讓西方受益了，而前蘇聯國家的大部分成員卻承受了漫長的惡果。



戈爾巴喬夫逝世：前蘇聯總統戈爾巴喬夫1987年與前東德領袖昂納克（Erich Honecker）在柏林街頭熱吻。（AP）

胡錫進的文章稱，戈爾巴喬夫用犧牲自己祖國的利益贏得了西方的廣泛稱頌。因為他，西方的確變得安全了，但是前蘇聯解體帶來的後遺症在那片土地上造成了一系列戰爭，先是車臣戰爭，然後是格魯吉亞戰爭，現在是二戰之後歐洲最殘酷的烏克蘭戰爭。

文章稱，戈爾巴喬夫在1985年成為蘇聯領導人，他充滿通過改革結束前蘇聯經濟社會停滯的雄心。但他有某些知識分子常見的政治理想主義和幼稚，嚴重低估了多民族大國改革的複雜性和風險挑戰，而且對改革進程缺乏把控力。他把黨的權力不斷向蘇維埃（人民代表大會）轉移，上台兩三年後，國家就開始混亂。

文章稱，由於黨的領導和蘇共中央的權威被削弱，狹隘的民族主義在波羅的海國家和高加索地區迅速蔓延，反過來刺激了俄羅斯民族主義的覺醒，最終導致俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯三個大加盟共和國宣布成立「獨立國家聯合體」，前蘇聯壽終正寢。

戈爾巴喬夫與普京2004年在一場記者會上碰頭。（AP）

文章稱，俄羅斯是前蘇聯最大的繼承國，國力大降。但美國的戰略目標是繼續削弱它，北約東擴步步進逼，這一切最終導致了被擠到牆角的俄羅斯的爆發。戈爾巴喬夫去世後西方對他的很多讚揚都包含了把他與普京的對比，表達對普京的厭憎，而普京的出現並且被國民擁戴，是人們對前蘇聯解體戰略惡果的覺醒和反彈。然而今天的俄羅斯不僅國力衰弱，並且不再有東歐盟友，應對美國的打壓顯得力單勢薄。

文章稱，回過頭來看，當年的前蘇聯十分強大，而且有相當的科技創新能力。前蘇聯當時的問題是農業和輕工業薄弱，而以我們今天的認識，資源豐富的前蘇聯要解決這些問題本應是多麼容易。但是戈爾巴喬夫錯判了前蘇聯的問題，選錯了改革路徑，而且非常缺乏政治領導力。

文章批評，戈爾巴喬夫手攥一把好牌，卻打得讓前蘇聯和他自己都輸了個精光，讓今天的俄羅斯陷入前所未有的戰略被動和艱難。他作為前蘇聯最後一任領導人，所做的一切都讓西方受益了，而前蘇聯國家的大部分成員卻承受了漫長的惡果。